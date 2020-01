Mdłości w ciąży - jak im zaradzić i kiedy są niebezpieczne

fot. Adobe Stock

Występują u około 60% kobiet ciężarnych i zanikają pod koniec pierwszego trymestru. Mdłości pojawiają się częściej pojawiają się w 1. ciąży. Powinnaś jeść to, co wartościowe: warzywa, owoce, chude mięso, ryby, nabiał..

Mdłości w ciąży - sprawdź, co i ile jesz

Na szczęście na początku ciąży liczy się nie ilość tego, co zjadasz, ale jakość. Uczuciu nudności mogą towarzyszyć: zgaga, zachcianki, niechęć do niektórych pokarmów, nadmierny ślinotok i bóle głowy. Uważa się, że mdłości to również mechanizm obronny, zapobiegający spożywaniu przez ciebie potencjalnie szkodliwych pokarmów.

Rozwijające się w Tobie dziecko jest jeszcze maleńkie, dlatego w I trymestrze zapotrzebowanie kaloryczne nie zmienia się. Dopiero później będziesz potrzebować około 300–400 kcal więcej. Ze względu na mdłości w ciąży, zrezygnuj z:

mocnej kawy i herbaty (przeczytaj o wpływie kawy w ciąży na dziecko),

obfitych posiłków,

wysoko przetworzonej żywności,

napojów gazowanych,

kolacji tuż przed snem.

Mdłości w ciąży to wina hormonów

Najprawdopodobniej przyczyną mdłości i wymiotów są zmiany hormonalne, a zwłaszcza wysoki poziom hormonu ciążowego (hCG). Najczęściej tego typu problemy zdarzają się u kobiet, które po raz pierwszy zaszły w ciążę lub oczekują bliźniąt.

Mdłości szczególnie silne są rano – stąd zresztą nazwa „poranne mdłości”. Niektóre kobiety doświadczają ich jednak nie tylko po obudzeniu się, ale nawet przez cały dzień.

Sposoby na mdłości w ciąży

Na własną rękę nie bierz lekarstw przeciwwymiotnych ani żadnych innych środków. Mogłoby to zaszkodzić dziecku. Wszelkie leki i witaminy, które zażywasz, muszą być zaordynowane przez lekarza.

Jeśli cierpisz na mdłości w ciąży i wymioty:

jedz tylko te pokarmy, które sprawiają, że czujesz się lepiej,

zastosuj dietę bogatą w białko i węglowodany,

unikaj widoku, zapachu i smaku jedzenia, które wywołuje u ciebie nudności,

unikaj uczucia głodu - niski poziom cukru wzmaga mdłości,

pij dużo płynów

unikaj ciężkostrawnych, smażonych i pikantnych potraw,

śpij jak najwięcej,

pij herbatkę imbirową z miodem i cytryną.

Poniżej ściągawka do wydruku i przyczepienia na lodówkę:

fot. Ula Bugaeva

Mdłości w ciąży - kiedy są niebezpieczne

Jeśli nie masz apetytu dłużej niż przez kilka dni, a do tego dołączają się wymioty, koniecznie jak najszybciej zgłoś się do swojego lekarza. Średnio 1 na 1000 ciąż zdarzają się tzw. wymioty niepowściągliwe.

Mogą być niebezpieczne i dla ciebie, i dla dziecka. Jeśli przez dłuższy czas wymiotujesz, to nie tylko nie przybierzesz na wadze, ale także tracisz wodę i wiele cennych składników mineralnych. Długo trwające wymioty doprowadzają do odwodnienia, uszkodzenia wątroby, a nawet do utraty ciąży. Może okazać się konieczny pobyt w szpitalu, podawanie dożylne wody, glukozy i elektrolitów.

Artykuł na podstawie tekstu Katarzyny Pinkosz, pierwotnie opublikowany 26.04.2005 roku.