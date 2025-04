1. Dolegliwości w ciąży: mdłości i wymioty

Dokuczają co drugiej ciężarnej, głównie rano, w pierwszym trymestrze. Winę za to ponosi wysoki poziom hormonu hCG we krwi, rozluźnienie mięśniówki przewodu pokarmowego oraz wyostrzone powonienie. Stres i nieprzespana noc nasilają mdłości.

Na czym polega badanie beta hCG?

Co pomoże?

Tuż po przebudzeniu (w łóżku) zjedz krakersa lub kromkę chrupkiego chleba. Wstań dopiero po kilku minutach. Pół godziny później zjedz śniadanie. w Jedz często, za to w małych ilościach. Dużo pij (wodę, soki, słabą herbatę). Unikaj zapachu jedzenia, które przyprawia cię teraz o mdłości.

Kiedy potrzebny lekarz? Jeśli wymioty powtarzają się w ciągu dnia lub jeśli chudniesz. Przewlekłe wymioty wymagają leczenia, bo grożą zaburzeniami odżywiania płodu.

2. Dolegliwości w ciąży: częste siusianie

Problem pojawia się na początku ciąży, gdy powiększająca się macica uciska na pęcherz, i znowu nasila się około 36. tygodnia. Szczególnie dokuczliwe jest to w nocy, gdy trzeba wstawać do toalety.

Co pomoże?

Wieczorem nie pij zbyt wiele. Ale w ciągu dnia nie ograniczaj płynów – są konieczne, by twoje nerki prawidłowo pracowały. Nie wstrzymuj moczu, bo w ten sposób można doprowadzić do zapalenia pęcherza.

Kiedy potrzebny lekarz? Ból przy oddawaniu moczu może świadczyć o infekcji. W tej sytuacji wybierz się szybko do lekarza – konieczne będzie leczenie.

3. Dolegliwości w ciąży: gazy i wzdęcia

W czasie ciąży perystaltyka jelit jest bardzo często znacznie osłabiona, a to z kolei powoduje bóle brzucha, wzdęcia oraz niestrawność.

Co pomoże?

Nie śpiesz się przy jedzeniu. Zamiast trzech obfitych posiłków zjadaj pięć albo nawet sześć mniejszych. Unikaj produktów wzdymających (kapusty, fasoli, brukselki, grochu), a przede wszystkim potraw smażonych i tłustych. Jedz jogurt i kefir. Zawarte w nich dobroczynne kultury bakterii wspomagają procesy trawienne. Jak najwięcej spaceruj – ruch na świeżym powietrzu zawsze korzystnie wpływa na trawienie.

4. Dolegliwości w ciąży: zaparcia

Są skutkiem ubocznym działania grupy hormonów, które powodują rozciągnięcie jelit. Z tego powodu pracują one mniej wydajnie. W rezultacie trawienie i wydalanie przebiega znacznie wolniej. Sytuacja pogarsza się, w miarę jak dziecko rośnie w macicy.

Co pomoże?

Jedz jak najwięcej produktów, które zawierają błonnik, czyli warzywa, owoce (także suszone), surówki, gruboziarniste kasze, ciemne pieczywo, otręby pszenne. Unikaj białego pieczywa, drobnoziarnistych kasz (manna, kuskus). Dużo pij – szczególnie soki owocowo-warzywne, najlepiej przecierowe, oraz wodę. Gimnastykuj się, zapisz się na basen, chodź codziennie na spacery.

10 najbardziej szkodliwych przyzwyczajeń w ciąży

5. Hemoroidy

Naczynia żylne odbytnicy poszerzają się u co 3. ciężarnej. Czasami powodem są zaparcia. Hemoroidy mogą powodować swędzenie, ból, krwawienie. Trzeba z nimi walczyć, bo mogą sprawiać kłopot podczas porodu. Zwykle wchłaniają się po porodzie, ale niekiedy konieczne jest ich leczenie.

Co pomoże?

Unikaj zaparć (w jaki sposób – patrz poprzedni punkt). Śpij na boku, by zapobiec dodatkowemu naciskowi na żyły odbytnicy. Unikaj długotrwałego stania i siedzenia. Często zmieniaj pozycję. Sięgnij po zioła. Pomóc mogą nasiadówki w naparze z rumianku, kory dębu albo kasztanowca.

Kiedy potrzebny lekarz? Jeśli wypróżnienia sprawiają ci ból, powiedz o tym ginekologowi. Koniecznie poinformuj go też w przypadku krwawienia z odbytu – może być sygnałem innej choroby.

6. Upławy

W ciąży zwiększa się ilość wydzieliny z pochwy. Łatwiej dochodzi do stanów zapalnych.

Co pomoże?

Wkładaj bawełnianą bieliznę. Jeśli masz tendencję do stanów zapalnych, nie chodź na basen. Nie korzystaj z publicznych toalet, a jeśli musisz, kładź na sedes specjalne nakładki lub dezynfekuj deskę specjalną chusteczką.

Kiedy potrzebny lekarz? Serowata lub żółta wydzielina, plamienie albo ból przy oddawaniu moczu to oznaki infekcji. Z kolei wydzielina wodnista może wskazywać na to, że sączą się wody płodowe, co może być sygnałem przedwczesnego porodu.

7. Zgaga

Problemy mogą się pojawić już na początku ciąży (są spowodowane zmianami hormonalnymi) i nasilają się w ostatnim trymestrze. Przyczyną są wzrastający ucisk macicy na żołądek i wolniejsze niż normalnie przesuwanie się pokarmu w przewodzie pokarmowym. Kwasy żołądkowe przedostają się do przełyku, wywołując uczucie pieczenia.

Co pomoże?

W ciągu dnia spożywaj co najmniej 5–6 posiłków, za to w małych ilościach, tak by żołądek nie był nigdy przeciążony. Unikaj produktów kwaśnych, ciężkostrawnych, smażonych, tłustych, np. kiełbasy, hot dogów, czekolady, ciężkich sosów. Po posiłku odpoczywaj w pozycji siedzącej lub półleżącej (nie kładź się), by pokarm łatwiej przesuwał się we właściwym kierunku. Pij dużo płynów – najlepiej soki owocowo-warzywne, ziołowe lub owocowe herbatki, wodę mineralną, aby poprawić trawienie. Nie pij napojów gazowanych. Powodują wzdęcia, problemy żołądkowe i łatwo wywołują zgagę.

Kiedy potrzebny lekarz? Jeśli dolegliwości żołądkowe utrzymują się, pomimo że przestrzegasz wymienionych zasad, porozmawiaj z lekarzem. Być może zaleci, byś przyjmowała leki przeciw nadkwasocie.

na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Pinkosz/Będę mamą