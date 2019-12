Sałatki na święta - najlepsze sprawdzone przepisy i receptury

fot. Adobe Stock

Zaryzykujemy stwierdzeniem, że nie ma świąt bez sałatek świątecznych - warstwowych, warzywnych, śledziowych czy tych z jajkiem. Pięknie prezentują się udekorowane je w bożonarodzeniowej konwencji lub przełożone do eleganckiej salaterki.

Sałatki świąteczne wliczają się do 12 potraw wigilijnych jako zimne przekąski. Najpopularniejsze z nich to sałatki śledziowe, ryba w galarecie czy tradycyjna sałatka jarzynowa. Nie brak też sałatek ziemniaczanych (polecamy Kartoffelsalat), które doskonale komponują się z np. wigilijnym pasztetem.

Jeśli nie spodziewasz się imponującej liczby gości czy kilkudniowego ucztowania pamiętaj, by nie przygotowywać jedzenia w dużych ilościach - sałatki świąteczne nie nadają się do zamrożenia, więc niezjedzone w wielu domach trafiają do kosza. Przemyśl i rozplanuj świąteczne menu adekwatnie do potrzeb.

Zwróć uwagę, że sałatki wigilijne są postne (jarskie), a świąteczne mogą zawierać mięso lub warzywa gotowane w mięsnym wywarze. Najczęściej ich bazą są ryby symbolizujące chrześcijaństwo, chrzest i odrodzenie się życia.

