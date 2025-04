Rozstanie Żyłów od miesięcy budzi gorące emocje. Dziś już wiadomo, że nie ma szans na uratowanie małżeństwa pary. Justyna i Piotr Żyłowie mają za sobą pierwszą rozprawę rozwodową. Jednak do ostatecznego rozwiązania małżeństwa jeszcze długa droga.

Rozwód Justyny i Piotra Żyłów - kulisy

Informację o pierwszej rozprawie rozwodowej Żyłów potwierdziła wczoraj menadżerka Justyny Żyły.

Mogę potwierdzić, że dziś odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa - powiedziała Katarzyna Kopańska, menadżerka żony skoczka w rozmowie z Onet.pl.

Sprawa toczy się w sądzie w Bielsku-Białej. Wiadomo, że pierwsza rozprawa nie przyniosła ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówi się, że przez małżonkami przynajmniej kilka kolejnych spotkań w sądzie.

W dniu rozprawy na Instagramie Justyny Żyły pojawiło się wymowne zdjęcie. Widać na nim elegancko ubraną Żyłę, która prawdopodobnie była tuż przed wyjściem do sądu. Żona Piotra Żyły dodała do fotki opis, który mówi wiele.

Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Jeden z najgorszych dni w życiu. Trzymajcie kciuki - napisała.

Pozew o rozwód trafił do sądu w czerwcu. Złożył go Piotr Żyła. O rozpadzie małżeństwa Żyłów dowiedzieliśmy się na początku tego roku. Poinformowała o nim Justyna Żyła, która w emocjonalnym wpisie zarzuciła mężowi, że zostawił ją i dzieci dla kochanki. W odpowiedzi, Piotr Żyła wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że nie żyje już ze swoją żoną. Zaprzeczył jednak, jakoby powodem rozstania była inna kobieta. Skoczek wystąpił w programie „Uwaga” stacji TVN, gdzie przedstawił swoją wersję zdarzeń.

Nie mam pojęcia skąd wzięła się informacja o kochance. To nie było tak, że wyprowadziłem się i zostawiłem rodzinę. Między mną a Justyną nie układało się już od dłuższego czasu. Kłóciliśmy się dosłownie o wszystko. Nawet wtedy, kiedy przyjeżdżałem ze zgrupowań, to każdą wolną chwilę spędzaliśmy na kłótni - wyznał skoczek.

Justyna Żyła przekuje rozstanie w sukces?

Choć sprawa jest zawiła, to zakończenie małżeństwa Żyłów wydaje się być jedynie kwestią czasu. Justyna Żyła rozpoczęła układanie sobie życia na nowo. Postanowiła przekuć rozgłos w sukces. Zakasała rękawy i wzięła się do pracy. Planuje wydać książkę kucharską. Założyła kanał na portalu YouTube, który nazwała „UwaŻyła”, na którym prezentuje regionalne przepisy kulinarne. Planuje otwarcie własnego pensjonatu, w którym będzie serwować swoje potrawy. A wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec pomysłów przedsiębiorczej żony Piotra Żyły! Będzie sukces?

