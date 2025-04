W czasie trwania Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji ważne będzie nie tylko to, co będzie rozgrywać się na boisku. Światła fleszy będą skierowane również na trybuny. Piłkarzom naszej reprezentacji kibicować będą ich ukochane. Co o nich wiemy? Poznajmy kobiety, które nierzadko stoją za sukcesami sportowymi swoich mężów i partnerów!

Reklama

Polskie WAG's - kim są żony i partnerki piłkarzy?

WAG's (z ang. wifes and girlfriends) to termin określający partnerki popularnych piłkarzy. Są piękne, doskonale ubrane i inspirujące. Choć media często sprowadzają ich rolę wyłącznie do bycia towarzyszkami życia piłkarzy, to my widzimy je inaczej! Nie od dziś wiadomo, że za powodzeniem zawodowym faceta zwykle stoi... mądra kobieta. ;)

Kibicki Godlewskie, pesymistyczne koszulki, Miss i przesądy Nawałki - mundialowe hity i kity!

Dowiedz się wszystkiego o partnerkach piłkarzy polskiej kadry! Szczegółowe informacje, kim są i co robią polskie WAG's na kolejnych stronach fotogalerii!

Reklama

Przeczytaj:

Co robiły, zanim wyszły za mąż za piłkarzy? Poznaj polskie WAG's tuż przed mundialem

Anna Lewandowska z córką na trybunach Narodowego! Urocza Klara z szalikiem reprezentacji