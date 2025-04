Russell Crowe będzie kibicował Polsce

Aktor Russell Crowe kolejny raz będzie wspierał grę polskiej reprezentacji. Wcześniej gwiazdor kibicował już Polakom w czasie Euro 2016. Jesteśmy wdzięczni! Już widzimy na polskich murach wysyp napisów „Lowe Crowe”. ;)

These are the teams I’m going to follow in the World Cup .

Not prediction for winners, just the teams I’ve decided to follow in the group stages...

Uruguay

Portugal

Australia

Iceland

Costa Rica

South Korea

Belgium

Poland

Would be happy to see England win but Germany v.strong

— Russell Crowe (@russellcrowe) 12 czerwca 2018