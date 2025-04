Oto nowe gwiazdy trybun! Poznaj żony i dziewczyny piłkarzy polskiej reprezentacji. Są piękne, zdolne i... mogą zdetronizować inne polskie WAG's. Czy zagrożą pozycji Anny Lewandowskiej i Mariny Łuczenko? Czas pokaże. Jednak jedno jest pewne - w czasie mundialu w Rosji będzie o nich głośno!

Nie tylko Anna Lewandowska! Poznaj piękne żony i partnerki biało-czerwonych

Dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski

Lana Rybus, Laura Słowik, Justyna Lamirowska, Maja Mocydlarz - znasz ten nazwiska? Nie?! To natychmiast musisz nadrobić zaległości! To żony i partnerki piłkarzy polskiej kadry. Choć obecnie pozostają w cieniu swoich drugich połówek, to my już czujemy, że wkrótce same staną się bardzo popularne. Nie tylko za sprawą swojej obecności na trybunach w Rosji. Zobacz nowe WAG's!

