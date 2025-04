Liczba zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła już pół miliona. Narażeni na kontakt z patogenem są praktycznie wszyscy - jedynym kontynentem, na którym wirus jeszcze się nie zadomowił pozostaje Antarktyda.

Tom Hanks i Rita Wilson

O pozytywnym wyniku testu małżeństwo poinformowało za pomocą mediów społecznościowych. Tom Hanks i Rita Wilson zarazili się koronawirusem podczas prac nad nowym filmem o życiu Elvisa Presleya. Jak od początku zapewniali, czuli się dobrze. Choroba zastała ich w Australii.

Po wypisaniu ze szpitala udali się do wynajętego domu, gdzie pozostają do tej pory. Wiedzą, że izolacja jest konieczna, by nie przekazać wirusa innym osobom. Pozdrawiają swoich fanów i chyba jak wszyscy mają nadzieję, że wkrótce koszmar, z jakim mierzymy się wszyscy - wreszcie się skończy.

Jakoś to przetrwamy - pisał aktor.

Olga Kurylenko

O pozytywnym wyniku testu na koronawirusa ukraińska modelka i aktorka poinformowała w połowie marca. Gwiazda znana jest szerszej publiczności z Quantum of Solace, gdzie zagrała u boku Daniela Craiga.

Aktorka od początku twierdziła, że czuła się całkiem dobrze poza tym, że była bardzo senna. Wystąpiły u niej także takie objawy jak gorączka i lekki kaszel. Już 23 marca zaskoczyła swoich fanów wiadomością o tym, że wyzdrowiała.

Książę Karol

Pierwszy w kolejce do brytyjskiego tronu i korony, choć z pewnością nie o takiej marzył. O pozytywnym wyniku testu na koronawirusa brytyjskie media poinformowały w środę, 25 marca. Książę Karol przebywa obecnie w Szkocji.

Z najnowszych informacji wynika, że czuje się dobrze, a choroba przebiega łagodnie. Pozostaje w dobrym nastroju i pracuje normalnie. Trzeba jednak pamiętać, że z racji wieku (71 lat) książę Karol jest w grupie podwyższonego ryzyka związanego z chorobą COVID-19.

W ostatnim czasie głośno było o zarzutach wobec specjalnego traktowania księcia Walii. Jak jednak zapewnił brytyjski wiceminister zdrowia, Książę spełniał kryteria wymagane do przeprowadzenia testu.

Nie wiadomo, kiedy i od kogo książę Karol zaraził się koronawirusem, z racji licznych spotkań mógł mieć kontakt z wieloma osobami w ostatnim czasie. Brytyjczycy obawiają się o stan zdrowia królowej Elżbiety II. Na szczęście Królowa w ostatnich dniach nie miała bezpośredniego kontaktu z synem.

Boris Jonson

Postawa premiera Wielkiej Brytanii w obliczu pandemii koronawirusa od początku dziwiła Europę i świat. Wszyscy słyszeliśmy o konieczności wyrobienia „odporności stada” i o tym, że zakaz zgromadzeń czy zamykanie szkół wcale realnie nie zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby.

Osobom, które wykazywały objawy infekcji górnych dróg oddechowych polecano po prostu, by przez 7 dni starały się izolować i pozostawać w domu.

Teraz dowiedzieliśmy się, że sam Boris Jonson jest zakażony koronawirusem. Wykazuje łagodne objawy, pozostaje w izolacji. Nie kontaktuje się również ze swoją partnerką, która jest w ciąży.

Do tego czasu Wielka Brytania zdecydowała się już na podobnie radykalne kroki jak inne europejskie kraje. Szkoły zostały zamknięte, a możliwość opuszczania domów ograniczona do najpilniejszych potrzeb. W tym momencie w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 11 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem.

Pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskał także Matt Hancock, sekretarz zdrowia Wielkiej Brytanii.

