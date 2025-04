Pandemia koronawirusa zatacza coraz szersze koło. Codziennie dowiadujemy się o kolejnych zarażonych osobach. Wirus SARS-CoV-2 nie oszczędza także znanych osobistości.

Dziś pojawiła się informacja o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u księcia Karola, syna królowej Elżbiety II.

Jak informuje BBC - książę czuje się dobrze. Ma łagodne objawy zakażenia koronawirusem i (przynajmniej obecnie) nie ma powodów do niepokoju. Książę Karol przebywa obecnie w izolacji w Szkocji. Test na obecność koronawirusa wykonano także 72-letniej małżonce Księcia, ksieżnej Kornwalii Kamilli. Wynik jest negatywny.

Książę Karol jest pierwszy w kolejce do tronu. Nie wiadomo, od kogo zaraził się koronawirusem. Pojawiły się pytania, czy zarazić mogła się także królowa Elżbieta II. Jak donosi BBC, ostatni bezpośredni kontakt miał miejsce 12 marca, a Królowa czuje się dobrze.

