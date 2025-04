Wiadomość o śmierci Roberta Leszczyńskiego wstrząsnęła wszystkich z jego otoczenia, ale nie tylko. Krytyk muzyczny zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Znajomi, przyjaciele i wszyscy ci, którzy nawet nie znali go dostatecznie dobrze, pogrążyli się smutku.

Wczoraj, 1 kwietnia, media podały informacje o śmierci krytyka muzycznego, co spotkało się z różnymi reakcjami. Wielu uznało to za przykry i niesmaczny żart ze strony telewizji. Dopiero po jakimś czasie wiadomość została potwierdzona, a bliscy i znajomi pogrążyli się w żalu nad przedwczesną śmiercią Roberta Leszczyńskiego. Przyczyną śmierci była nieleczona cukrzyca. Rozgłos przyniósł mu program "Idol", w którym pełnił funkcję jednego z 4 jurorów. To wtedy zacieśniły się jego relacje z Jackiem Cyganem czy Kubą Wojewódzkim. Znani muzycy i dziennikarze i politycy po tej smutnej wiadomości zaczęli dzielić się wspomnieniami związanymi z Leszczyńskim.

Kuba Wojewódzki:

Jacek Cygan: