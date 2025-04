Dziś o 13:00 odbędzie się pogrzeb Anny Przybylskiej. Aktorki, którą kochała cała Polska i cała Polska pogrążyła się w żałobie po jej śmierci. Wszyscy komentują tragedię tym samym zdaniem "Odeszła zbyt wcześnie, zbyt młodo".

Ceremonia odbędzie się w Gdyni, o godzinie 13:00, w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Odprowadzenie do grobu nastąpi o godz. 15:00 na Cmentarzu Parafialnym przy Parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła Dąbka. Rodzina Anny Przybylskiej prosi wszystkich, którzy chcieliby złożyć kwiaty na grobie aktorki, aby zamiast tego wpłacili pieniądze na hospicjum. „Gdyby urodziła się w Stanach Zjednoczonych, zostałaby gwiazdą światowego formatu” – mówi reżyser Radosław Piwowarski."