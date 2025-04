Znamy już aktorów i aktorki, którzy są nominowani do nagrody Złote Globy! Kto 11 stycznia odbierze statuetkę i za jaką rolę? Zobacz!

Obok Oscarów, Złote Globy to jedna z nagród, która stanowi dowód aktorskiego talentu i umiejętności. Jest w zestawieniu najbardziej prestiżowych wyróżnień, nic więc dziwnego, że już sam czas nominacji do którejś z 25 kategorii jest emocjonującym okresem.

Nominowanych już znamy - kiedy wręczenie nagród?

Głosowanie na kandydatów do nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej zakończy się 11 stycznia 2015 roku.

Zwycięzcy zostaną wybrani na uroczystej gali wręczenia Złotych Globów 15 stycznia. Odbędzie się ona w hotelu Beverly Hilton w Los Angeles i będzie to już 72. ceremonia. Oto lista nominowanych aktorów i aktorek:

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Steve Carrell, Foxcatcher

Benedict Cumberbatch, Gra tajemnic

Jake Gyllenhaal, Wolny strzelec

David Oyelowo, Selma

Eddie Redmayne, Teoria wszystkiego

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Jennifer Aniston, Cake

Felicity Jones, Teoria wszystkiego

Julianne Moore, Still Alice

Rosamund Pike, Zaginiona dziewczyna

Reese Witherspoon, Dzika droga

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Ralph Fiennes, Grand Budapest Hotel

Michael Keaton, Birdman

Bill Murray, St Vincent

Joaquin Phoenix, Wada ukryta

Christoph Waltz, Duże oczy

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Amy Adams, Duże oczy

Emily Blunt, W głębi lasu

Julianne Moore, Mapy gwiazd

Quvenzhané Wallis, Annie

Helen Mirren, Podróż na sto stóp

Najlepszy aktor drugoplanowy

Robert Duvall, Sędzia

Ethan Hawke, Boyhood

Edward Norton Birdman

Mark Ruffalo, Foxcatcher

J.K, Simmons, Whiplash

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie pełnometrażowym

Jessica Chastain - "A Most Violent Year"

Patricia Arquette - "Boyhood"

Keira Knightley - "Gra tajemnic"

Emma Stone - "Birdman"

Meryl Streep - "Tajemnice lasu"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Claire Danes - "Homeland"

Viola Davis - "How To Get Away With Murder"

Julianna Margulies - "Żona idealna"

Ruth Wilson - "The Affair"

Robin Wright - "House of Cards"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, mini-serialu lub filmie telewizyjnym

Uzo Aduba ("Orange is the New Black")

Kathy Bates ("American Horror Story: Freakshow")

Joanne Froggatt ("Downton Abbey")

Allison Janney

Michelle Monaghan ("Detektyw")

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, mini-serialu lub filmie telewizyjnym

Matt Bomer - "Odruch serca"

Alan Cumming - "Żona idealna"

Colin Hanks - "Fargo"

Bill Murray - "Olive Kitteridge"

John Voight - "Ray Donovan"

Najlepszy aktor w serialu musicalowym lub komediowym

Louis C.K. - "Louie"

Don Cheadle

Ricky Gervais

William H. Macy

Jeffrey Tambor

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Martin Freeman - Fargo

Woody Harrelson - Detektyw

Matthew McConaughey- Detektyw

Mark Ruffalo

Billy Bob Thorton

Najlepszy aktor w mini-serialu lub filmie telewizyjnym

Martin Freeman - "Fargo"

Woody Harrelson - "Detektyw"

Matthew McConaughey - "Detektyw"

Mark Ruffalo - "The Normal Heart"

Billy Bob Thornton - "Fargo"

Najlepsza aktorka w mini-serialu lub filmie telewizyjnym

Maggie Gyllenheal - "The Honourable Woman"

Jessica Lange - "American Horror Story: Freakshow"

Frances McDormand - "Olive Kitteridge"

Frances O'Connor - "The Missing"

Allison Tolman - "Fargo"

Kto otrzyma wymarzoną statuetkę?

