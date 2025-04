Tytuł Miss to marzenie wielu kobiet. Wiąże się z tym splendor, uczestnictwo w wydarzeniach, wspaniałe prezenty i sława. Bycie najpiękniejszą to wyróżnienie, które ma swoją datę ważności, ale Paulina Krupińska jest nią już od dwóch lat. Kiedy przekaże koronę następczyni?

Konkurs Piękności ma wieloletnią tradycję, a tytuł Miss przyznaje się raz do roku. Aktualna Miss Polonia, Paulina Krupińska, jest najdłużej panująca ukoronowaną pięknością w historii plebiscytu. Termin następnych wyborów wydłuża się w nieskończoność i wciąż nie jest znany.

Wszystko to za sprawą komplikacji z Małgorzatą Herde.

Jej niejasne prowadzenie działalności doprowadziło do kilku afer związanych właśnie z tym konkursem.

Tytuł Miss - błgosławieństwo czy przekleństwo?

Okazuje się, że w wyniku całej sprawy najwięcej cierpi na tym.. sama zwyciężczyni ostatnich wyborów, Paulina Krupińska. Według konktraktu, 27-letnia piękność jest bezwzględnie podporządkowana rygorom i przepisom związanym z reprezentowaniem Polski.

To nie tylko chwała i sława, lecz obowiązki i wyrzeczenia.

Tytuł Miss obliguje do pozostawania w stanie wolnym, nieposiadania dzieci i bycia dyspozycyjną czasowo.

Nic dziwnego, że Paulinie ciąży jej korona - śliczna modelka po studiach pedagogicznych marzy o śłubie i dzieciach:

Mija drugi rok, dlatego uważam, że nie mogę przecież być niewolnicą do końca życia, bo jeśli na przykład konkurs w ogóle nie zostałby już zorganizowany, to przecież byłabym do końca życia panną bez dzieci

Aktualnie Miss Polonia jest w stałym związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką, z którym planuje założenie rodziny i wspólną przyszłość.

