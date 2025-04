Małgorzata Socha i Katarzyna Zielińska to przyjaciółki w show-biznesie, kumpelki w życiu, konkurentki w pracy. Poznały się kilka lat temu i połączyły ich podobny światopogląd i hierarchia wartości.

Studiowały w różnych miastach, ale poznały się na planie. Ich drogi przecięły się dopiero na planie komedii "Och, Karol 2" w 2010 roku. Nie epatowały ze swoją przyjaźnią, ale też nie ukrywały sympatii. W numerze Vivy! pojawiła się sesja aktorek jako "Thlemy i Louise", duetu nieposkromionego! Jak mówią w wywiadzie, to możliwe.

Zadziwiające przyjaźnie gwiazd

Zbliżyła nas do siebie nasza wrodzona nieporadność, śmieje się Małgosia. To jej w sesji przypadła rola Thelmy, chociaż obydwie chciały nią być. Dziewczyna, w którą wcieliła się w filmie Geena Davis, jest typową panią domu. Śliczną i całkowicie podległą mężowi amerykańską dziewczyną.

Stanęło na moim, przekonałam Kasię tym, że to Susan Sarandon dostała Oscara. Co prawda za inny film, ale zawsze! To było takie niegroźne przekomarzanie się, zresztą wiadomo, że każda chciała być Thelmą, bo Thelma jest ładniejsza!

Patrząc na nie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że są do bólu normalne. Jak bohaterki filmu "Thelma i Louise".