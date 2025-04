O prawdziwą przyjaźń w show-biznesie trudno. Jednak jeśli "nie obrosło się w piórka" ani woda sodowa nie uderzyła do głowy, to można liczyć na przyjaciół od serca. Przykład? Małgorzata Socha i Katarzyna Zielińska od lat za sobą przepadają! Praca i wspólne pasje połączyły 2 piękne polskie aktorki.

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że ludzie łączą się w pary, jak również zawiązują przyjaźnie poprzez środowisko, w którym się znajdują. Trudno, aby gwiazdy nie kontaktowały się ze sobą lub nie rozmawiały, kiedy razem występują na deskach teatru, mijają w drzwiach na premierach, czy siedzą krzesło w krzesło na pokazach mody.

Nie uwierzysz, że te gwiazdy się ze sobą przyjaźnią

Tak właśnie jest Małgorzatą Sochą i Katarzyną Zielińską: obie mają świetny gust (łączy je pasja do mody i podobny styl), cenią sobie życie rodzinne (nie epatują macierzyństwem na Instagramie), zdecydowały się na aktorstwo, nie miały wsparcia w rodzinie ani wpływowych znajomych (Zielińska pochodzi z Limanowej, a wybór aktorskiej szkoły przez Sochę był traktowany z przymrużeniem oka przez rodziców). Koniec końców, obie są wziętymi, utalentowanymi aktorkami, które na bark pracy nie narzekają. Poza nią także trzymają się razem.

Socha i Zielińska kupują bikini

Obie panie wrzuciły na swoje instagramwowe profile fotki ze wspólnych zakupów. To samo zdjęcie, ale 2 podpisy ze znaczącymi hasztagami. Widać, że Socha i Zielińska po prostu lubią swoje towarzystwo i wspólne wygłupy!

Prawdziwy obłęd !!!🙀🙀🙀 W co się wbić na wakacje... ☀️🏄👙🚣🏼👒🏊🏼 😜Ja dobrze że Ciebie mam Kasiu ❤️ #słońce #radość #przyjaźń 😎

A Kasia na to...

W co tu się wbić na wakacje? Gosia, ratunkuuuuu! 🕶🌾🌾🌸🌿🌺🐳🐠🐞🌴 #summer #przyjaźń #plażing #smażing

Swoją drogą nie do końca wierzymy, by aktorki kupowały stroje kąpielowe, tudzież bikini, na tego typu bazarkach, ale grunt to poczucie humoru i pozytywny przekaz! Czy aktorki wybierają się na wspólny urlop?

