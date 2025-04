Zero waste to styl życia, który polega na ograniczeniu produkowanych odpadów. Wbrew pozorom, najłatwiej wcielić go w życie w kuchni. Zaśmiecenie planety to ogromny problem, który uświadamia sobie coraz więcej osób - także gwiazd.

Wystarczy kilka prostych trików, by zredukować ilość kuchennych śmieci - w tym plastiku oraz wyrzucanego jedzenia. Jak robi to Anna Lewandowska, a jak Anna Starmach i inne gwiazdy?

Jakie gwiazdy mają sposoby na zero waste w kuchni?

Anna Starmach stawia przede wszystkim na przemyślane zakupy. Im mniej kupimy niepotrzebnych rzeczy, tym mniej będziemy wyrzucać jedzenia. Zawsze więc rób dokładną listę zakupów przed wyjściem z domu.

Wykorzystuj też to, co zostanie ci po gotowaniu. Jeśli zaś ugotujesz zbyt dużo i wiesz, że nie dasz rady wszystkiego zjeść, zamroź jedzenie w porcjach lub zanieś je do pobliskiej jadłodzielni.

Anna Lewandowska również stawia na niemarnowanie żywności. Jej restauracja współpracuje z aplikacją Too Good To Go. Pozwala ona w bardzo niskiej cenie kupić jedzenie, które mogłoby się zmarnować.

Grzegorz Łapanowski radzi, by z resztek po gotowaniu zrobić lunch do pracy. Jedzenie możesz również suszyć - szczególnie grzyby, warzywa i owoce. Z suszonej włoszczyzny możesz zrobić zdrowe i smaczne kostki rosołowe.

Warto też zabierać zawsze ze sobą do domu resztki jedzenia z restauracji. Większość lokali oferuje taką usługę, a dzięki temu będziemy mogli cieszyć się pysznym smakiem jeszcze następnego dnia.

Sposobem Lary Gessler na niemarnowanie żywności są... zdrowe soki. Gdy owoce i warzywa wyglądają już nieapetycznie, zmiksuj je na zdrowy koktajl. To bardzo pyszny sposób na ocalenie planety!

