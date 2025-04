Wszyscy uwielbiamy świeży, pachnący chleb z chrupiącą skórką albo apetyczne, jeszcze ciepłe bułki. Niewiele z nas jednak lubi jeść kilkudniowe pieczywo, które tak naprawdę jest już niezbyt smaczne, ale nie nadaje się jeszcze do wyrzucenia. Czy jest sposób na to, co zrobić ze starego chleba? Oczywiście!

Wykorzystywanie resztek jest jedną z najważniejszych zasad zero waste w kuchni. Bardzo często się zdarza, że z całego bochenka pysznego chleba zostaje kilka kromek. Wiele osób wyrzuca je wtedy do śmietnika lub gorzej - na podwórko, by zjadły je ptaki. Niewiele jednak osób wie, że pieczywo jest dla ptaków bardzo niezdrowe. Zobacz, co zrobić z czerstwym chlebem czy bułkami!

Co zrobić z czerstwego chleba?

Nieświeżą kajzerkę lub bagietkę pozostaw na kilka dni na kuchennym blacie, aby wyschła całkowicie i była naprawdę twarda. Potem zetrzyj ją na tarce o drobnych oczkach - nie musisz już kupować tartej bułki! Suchą kajzerkę lub chleb pokrój w kostkę. Przesmaż na patelni (bez tłuszczu!), aż pieczywo stanie się złociste. Grzanki do zup gotowe! Z czerstwych kromek możesz przygotować smaczną przekąskę - chleb w jajku. Obtocz pieczywo w roztrzepanym jajku i smaż na patelni. Dodaj też ulubione przyprawy! Nieświeży chleb idealnie nadaje się do zapiekanek. Nie tylko tych w formie kanapek na ciepło (pieczywo z szynką i serem żółtym podpiekamy 10 minut w piekarniku), ale również do tych obiadowych. Polecamy np. zapiekankę z dynią, a także zapiekankę z chlebem, musztardą i szynką. Czerstwe pieczywo możesz po prostu włożyć do mikrofalówki i podgrzewać przez ok. 45 sekund - dzięki temu będzie mieć o wiele lepszy smak! Podeschniętą chałkę obtocz w mleku roztrzepanym z cukrem i cynamonem. Potem podsmaż na patelni - powstanie pyszna przekąska na słodko! Czerstwy chleb lub bułki wstaw do nagrzanego piekarnika. Obok ustaw naczynie z wodą. Zamknij drzwiczki na około 5-7 minut. Parująca woda sprawi, że pieczywo będzie mniej wyschnięte.

