Zenek Martyniuk wspomina Annę Przybylską

Zbliża się trzecia rocznica śmierci Anny Przybylskiej. W internecie aż roi się od wspomnień gwiazd związanych z aktorką. Jedną z osób, które z ciepłym uśmiechem wspominają Przybylską, jest Zenon Martyniuk. Co o niej powiedział? Jak się poznali?

Okazuje się, że jedno spotkanie może być rozpamiętywane przez lata. Zenek Martyniuk, zapytany o znajomość z Anną Przybylską, opowiedział o nagrywaniu teledysku w Gdyni, kiedy początkująca wówczas aktorka pomagała mu przy realizacji. Ba, pomogła mu znaleźć buty, bo... ktoś mu je ukradł.