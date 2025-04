- Pamiętam moment, gdy Anka wpadła do garderoby przy okazji jakiejś naszej wspólnej produkcji - wspomina Bujakiewicz. - Już po chwili zdałam sobie sprawę, że w końcu mam poważną konkurencję, jeśli chodzi o temperament. Kasia Bujakiewicz i Anna Przybylska poznały się podczas współpracy w serialu „Złotopolscy” oraz filmie „Rh+”. Były ze sobą na dobre i złe, a ich przyjaźń była stawiana za wzór. W biografii Ani Przybylskiej musiało się znaleźć miejsce na wspomnienie Bujakiewicz.

Kasię i Anię dzieliło 6 lat różnicy wieku i miejsce zamieszkania. Nie na długo, bo gdy się poznały wiedziały, ze ta znajomość ma szansę przetrwać do - jak się potem okazało zbyt prędkiego - końca. Przybylska i Bieniuk po przeprowadzce do Poznania (Ania wszędzie podążała za partnerem) polegali na Bujakiewicz. Mogli na nią liczyć w każdej sprawie: domowe, formalnej, zawodowej.

Powiedzmy sobie szczerze: gdy Ania i Jarek przeprowadzili się do Poznania, to stałam się ich domownikiem. Jarek ciągle albo na treningach, albo wyjeżdżał na mecze, zgrupowania, więc zorganizowałam Ani życie w Poznaniu. Rano szłyśmy na siłownię, trzy razy w tygodniu na spinning, potem jeszcze jakaś mała siłownia, sauna – zresztą zwykle w większym towarzystwie, bo żony piłkarzy Lecha i Amiki trzymały się w grupie i wiele rzeczy robiły razem. I jechałyśmy do niej, Ania gotowała, ja jadłam. Takie nudne, zwyczajne, poznańskie życie. - czytamy fragment biografii.

Razem spędziły nawet walentynki, razem robiły porządki i imprezowały. Ufały sobie na tyle, że Przybylska, kiedy już wiedziała, że choroba ją pokona, poprosiła Bujakiewicz o przysługę związaną z dziećmi. Jaką?

