Nic nie umknie uwadze fanów rodziny Lewandowskich! Na profilu słynnego piłkarza pojawiło się nowe zdjęcie z córką Klarą. Internauci dopatrzyli się na nim pewnego drobiazgu, który natychmiast wytknęli. Jedno podeszli do niego z humorem, a inni - uznali za dowód „normalności” rodziny.

Zdjęcie, które zostało opublikowane na profilu Roberta Lewandowskiego pokazuje piłkarza zajmującego się córką. Fotka prawdopodobnie powstała w domu Lewandowskich. Robert i Klara siedzą na podłodze, ubrani w wygodne dresy, bawiąc się pluszowymi owocami.

Urocze zdjęcie ojca z córką prawdopodobnie przeszło by bez echa, gdyby nie dociekliwi internauci, którzy zauważyli... dziurawą skarpetkę Klary! Rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się dokładniej, widać, że duży paluszek prawej nogi wystaje.

Tyle wystarczyło, by wzbudzić lawinę komentarzy i polubień. Ten drobny „mankament” w wielu fanach wzbudził jedynie ciepły uśmiech. Byli i tacy, którzy uznali go za dowód „normalności” rodziny Lewandowskich. Komentujący stwierdzili, że rodzina Lewandowskich niewiele różni się od wszystkich innych rodzin z dziećmi.

- To zdjęcie pokazuje, że Lewandowscy to też NORMALNI ludzie i ich dziecko też może mieć dziurkę w skarpetce, zdobyliście internety. - O całkiem fajne, widać że mała ma normalne dzieciństwo. Kto z nas nie chodził z dziurą w skarpecie. - To zdjęcie z Klarą w tej skarpetce skradło moje serce! - Świetna fotka taty z córką. Moim zdaniem dla dziecka nie jest ważne, czy ma podarte skarpetki, czy poplamione śpiochy!!! A dobra zabawa oraz miłość i wsparcie rodziców...

- czytamy w komentarzach.