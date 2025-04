Wybierając suknię ślubną panny młode coraz chętniej inspirują się kreacjami ślubnymi gwiazd. Najlepszym dowodem na to jest suknia ślubna Anny Lewandowskiej. Choć od dnia ślubu państwa Lewandowskich minęło już prawie 6 lat, to projekt Macieja Zienia wciąż sprzedaje się jak świeże bułeczki!

Ślub Anny i Roberta Lewandowskich odbył się 22 czerwca 2013 roku w w Trębkach Nowych. Zdjęcia z ceremonii obiegły media. Uwaga wszystkich była skierowana na kreację ślubną panny młodej.

Anna Lewandowska w dniu ślubu miała na sobie tradycyjną, białą suknię projektu Macieja Zienia. Po latach projektant zdecydował się, by uchylić rąbka tajemnicy współpracy z żoną słynnego piłkarza. Wyznał, że projekt, który powstał dla Anny Lewandowskiej, wciąż świetnie się sprzedaje.

- To wzór sukni, który indywidualnie dopasowuję do klientek. To był punkt wyjścia, efekt nie jest ten sam, Ania życzyła sobie odkrytych pleców. Podczas pierwszych przymiarek wymyślaliśmy dodatkowe halki. Kreacja ślubna Anny Lewandowskiej do tej pory jest bestsellerem wśród sukni ślubnych mojego projektu

- powiedział w rozmowie z „Fashion Magazine”.