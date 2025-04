Ryan Gosling to jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich przystojniaków! Dzisiaj kończy 35 lat, a ponieważ każdy pretekst do świętowania jest dobry, postanowiłyśmy z tej okazji przypomnieć najlepsze zdjęcia solenizanta!

Zdjęcia Ryana Goslinga

Aktor urodził się 12 listopada 1980. Od 2011 jest partnerem pięknej Evy Mendes - doczekali się już córeczki Esmeraldy. Aktorska para bardzo chroni jednak swoją prywatność, nie afiszuje się ze swoim uczuciem.

Zdjęć Esmeraldy Gosling praktycznie nie da się odnaleźć w internecie, nie dla Ryana i Evy są również słodkie selfie przy śniadaniu lub wspólne pozowanie na ściankach. Taka postawa to prawdziwa rzadkość w show-biznesie!

W dniu urodzin koniecznie trzeba przypomnieć również kilka najważniejszych ról Ryana - jak choćby te w filmach: "Miłość Heraklesa", "Pamiętnik", "Zostań", "Słaby punkt", "Wszystko co dobre", "Blue Valentine" oraz "Szkolny chwyt" (za to dzieło został nominowany do Oscara).

Przystojny gwiazdor bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, działa na rzecz zwierząt, a w zeszłym roku zadebiutował jako reżyser. Niewiele osób wie, że Gosling jest także utalentowanym muzykiem, a dodatkowo współwłaścicielem marokańskiej restauracji!

Nie mamy wątpliwości, że Ryan nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i zaskoczy nas wieloma wspaniałymi rolami - tego właśnie życzymy mu w dniu jego święta! A was zapraszamy do naszej galerii - znajdziecie w niej m.in. fotkę Goslinga z dzieciństwa, na której pozuje z innym znanym przystojniakiem!

