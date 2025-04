Ewa Chodakowska opublikowała na Instagramie filmik z wakacji w Grecji. Na nagraniu widać, jak trenerka wygłupia się z mężem. Choć oglądając wideo, nie sposób się nie uśmiechnąć, to filmik nie każdemu się spodobał. Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis zostali zaatakowani za... brak dzieci. Odpowiedź trenerki? Mistrzowska! Pora pożegnać stereotypy!

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis są małżeństwem od 2013 roku. Na razie nie zdecydowali się na powiększenie rodziny, jednak - jak sami przyznają w wywiadach - nie wykluczają tego w przyszłości. Obecnie łączy ich nie tylko wspólna pasja do sportu i biznes, ale przede wszystkim wielka miłość. Para chętnie pokazuje w sieci wspólne zdjęcia. Zakochani małżonkowie nie szczędzą sobie czułości, a uczucie między nimi kwitnie.

Podpis do zdjęcia nie wszystkim przypadł do gustu.

Kurczę, fajnie, wielka miłość itd, ale przecież prawdziwe życie małżeńskiej zaczyna się, gdy pojawią się dzieci, wtedy to rzeczywiście SZACUNEK i PODZIW dla takich par, takich żon i mężów! A teraz to taka zabawa, to przecież jasne

Komentarzy w podobnym tonie pojawiło się więcej. Ewa Chodakowska nie pozostała na nie obojętna. Zabrało głos nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim stanęła w obronie innych bezdzietnych par.

Odnosząc się do dyskusji pod postem... Nie nie mamy dzieci... jesteśmy małżeństwem bez dzieci... tutaj zaznaczam to też małżeństwo, ale nie rodzicielstwo... OCZYWIŚCIE ROZUMIEM, ŻE RODZICIELSTWO TO WYZWANIE... ale pisanie, że tylko małżeństwu z dziećmi należy się szacunek i podziw jest co najmniej krzywdzące, a z pewnością poniżej poziomu... miłego dnia wszystkim... zarówno z dziećmi jak i bez

- napisała trenerka.