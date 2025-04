Z kim chodziła Julia Roberts i kto był przed Angeliną Jolie ukochaną Brada Pitta? Tego dowiecie się z nazej galerii zapomnianych związków gwiazd!

Gwiazdy, które kiedyś były razem

Nie da się ukryć, że jeśli jest się celebrytą, to trzeba liczyć się z tym, że takie zdjęcia nie znikają w 5 minut z sieci. Teraz wystarczy zmienić status na Facebooku lub skasować zdjęcia z serwisów społecznościowych... Ale fotka gwiazdy sprzed lat żyje swoim życiem i ma się całkiem dobrze. Zwłaszcza, jeśli chodzi o archiwalne zdjęcia gwiazd, które niegdyś były w związkach, a teraz nie mogą nawet na siebie patrzeć! Będziecie zaskoczone, z kim chodziła Mila Kunis czy Sarah Jessica Parker. Czy one to pamiętają, czy wolą zachować w to czeluściach umysłu i najlepiej zapomnieć?

Zobacz galerię zapomnianych gwiazdorskich par, które niegdyś były razem, a teraz czasem udają, że nic ich nie łączy(ło). >>

