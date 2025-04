Zakochani Amal i George Clooneyowie na Our Brand Is Crisis

Niewiele osób było przekonanych o tym, że małżeństwo Amal i George'a Clooneyów ma szansę przetrwać. Okazuje się, że para ma się dobrze, a ich miłość kwitnie!

Amal nie unika blasku fleszy. Początkowo speszona zainteresowaniem wokół jej osoby, teraz promienieje. I ośmiela się na więcej! Niegdyś George nawet nie trzymał jej za rękę, a teraz... para całowała się na oczach fotoreporterów na premierze filmu "Our Brand Is Crisis". Zakochani nie szczędzili sobie czułości, zresztą George Clooney kiedy tylko ma okazję, okazuje Amal miłość... na scenie. Czy plotki na temat tego, że aktor nie chce mieć dzieci z Amal to prawda? A może para po prostu nie planuje potomstwa?

Zobaczcie, jak zakochani czule obdarowywali się pocałunkami i spojrzeniami na premierze.

