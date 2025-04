Najpierw jest zauroczenie, potem zakochanie, wspólne plany, ślub... I co dalej? Dla wielu małżeństwo to deklaracja chęci posiadania potomstwa. Jak to wygląda u Clooneyów?

Złośliwi mówią, że przypisywane Clooneyowi zalety dotyczące namiętnego charakteru, to duża przesada i tylko plotki. 54-letni aktor podobno najlepsze lata ma już za sobą. 3-krotnie żonaty Clooney, o którym marzą kobiety niemal z każdego zakątka świata, nie przekazał dotychczas swoich genów. Aktor nie posiada dzieci (przynajmniej oficjalnie o tym nie wiadomo) i chyba... nie został wyposażony w "instynkt tacierzyński". Dlaczego tak sądzimy? Mąż Amal Clooney i gwiazda "Krainy jutra" przyznał się w wywiadzie, że ma inne priorytety.

W sumie nie myślę o posiadaniu dzieci. To znaczy myślałem może, ale dziecko nie jest na wysokiej pozycji na mojej liście marzeń. Jestem o to pytany od momentu ślubu z Amal, a teraz jeszcze ze względu na to, że kręciłem film z udziałem dzieci.

Amal i George nie planują mieć dzieci

Co na to Amal? 37-letnia żona Clooneya nie zabrała głosu w dyskusji. Jako wzięta prawniczka ma pełne ręce pracy, wykłada na uczelni, jest zapracowana i skupiona na obowiązkach zawodowych. Małżeństwo niebawem będzie obchodzić 1. rocznicę ślubu, a zatem są dość świeżo upieczonymi małżonkami z niedużym stażem.

Amal nie ma tyle doświadczenia z mediami, co jej sławny mąż. Jest jednak bardzo ostrożna i dyskretna. Nie udziela wywiadów, ale nie chowa się też przed światem. Jest wybitną adwokatką, autorką artykułów w prestiżowych czasopismach prawniczych i teraz - nauczycielem akademickim. Czy nie myśli o posiadaniu dzieci? Prawdopodobnie para woli zachować prywatne decyzje dla siebie.

