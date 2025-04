Chyba nikt nie spodziewał się po Hannie Lis tak szczerego wyznania, które pojawiło się na jej profilu na Instagramie. Znana prezenterka zajęła stanowisko w sprawie zaostrzenia ustawy aborcyjnej i opowiedziała o własnych doświadczeniach związanych z zagrożonymi ciążami.

Jak podkreśliła, sama nie jest za liberalizacją obecnie obowiązującego prawa w kwestii aborcji, ale zawsze opowiada się za tym, by każda kobieta miała wybór w kwestii tego, czego doświadczy w swoim życiu i jak nim pokieruje.

Na jej profilu na Instagramie czytamy:

Pytacie mnie, jak to możliwe, że wzywając kobiety do tego, aby wyszły na ulice i upomniały się o swoje prawa, zarazem otwarcie mowię, iż jestem przeciwna liberalizacji obecnej ustawy aborycyjnej/antyaborcyjnej (jak kto woli). Pytacie, a czasami oskarżacie. Otóż świat nie jest czarno-biały. Jestem matką dwóch fantastycznych młodych kobiet. Od początku mojej świadomości ich istnienia były dla mnie ludźmi, a nie „zygotą”, czy „zlepkiem komórek”.

Dalej dziennikarka zdecydowała się na bardzo intymne wyznanie dotyczące jej prywatnego życia i bolesnych doświadczeń związanych z przebytymi ciążami: