Czy Aneta Zając będzie zmuszona wynająć własne mieszkanie i przeprowadzić się z dziećmi do rodziców? Odkąd para rozstała się, konflikt między aktorami tylko się zaostrza.

Kilka miesięcy po porodzie Zając została sama z dziećmi wymagającymi kosztownej rehabilitacji. W tym czasie Mikołaj udzielał wywiadów kolejnym mediom, opowiadając o swojej nowej miłości.



Krawczyk był tak zaprzątnięty swoimi uczuciami, że nie znalazł czasu na zastanowienie się, w jakiej sytuacji pozostawia matkę swoich dzieci. Porzuconej Anecie pomogli jej rodzice i teściowie.

Większość gaży Anety Zając za "Pierwszą miłość" pochłaniało utrzymywanie dzieci. Nie miała szans na to, żeby cokolwiek odłożyć, czy wynająć własny kąt.

Mikołaj płacił Anecie alimenty uznaniowo, przy okazji skarżąc się że była partnerka ogranicza mu kontakt z synami. Sytuacja finansowa aktorki poprawiła się, gdy przyjęła propozycję producentów "Tańca z Gwiazdami".

Widzowie pokochali Zając i swoimi głosami zdecydowali o jej zwycięstwie.

Wygrana pomogła Anecie w zakupie własnego mieszkania na kredyt. Pobudziło to też reklamodawców do nawiązywania z nią współpracy.

W międzyczasie Krawczyk zmienił partnerkę. Sylwia Juszczak również wychowuje samodzielnie dwóch synów i udało się jej przetłumaczyć ukochanemu konieczność płacenia alimentów.

Konflikt wyglądał na zażegnany, jednak Mikołaj postanowił samodzielnie zmniejszyć kwotę zasądzoną na dzieci, nie informując o tym ani Anety, ani sądu. Zając postanowiła skorzystać z prawa do egzekucji alimentów, za co Mikołaj się obraził i w ramach zemsty nie oddał jej dzieci na Wigilę.

Aneta Zając w święta przeżyła gehennę. Wszystko przez byłego partnera Mikołaja Krawczyka!

W tym trudnym czasie, pomagają jej rodzice, którzy opiekują się bliźniakami, kiedy tylko zachodzi potrzeba. To oni namawiają córkę, by znów się do nich przeprowadziła. Gdy znów jest na zakręcie, to rodzice leczą jej skołatane nerwy i wolą, by znów była blisko nich.

- mówi kolega Mikołaja na łamach tygodnika Świat i Ludzie.