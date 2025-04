Od śmierci Kory minęło ponad pół roku. Artystka odeszła 28 lipca 2018 roku po długiej i wyczerpującej walce z nowotworem jajnika. Miała 67 lat. Odeszła w otoczeniu otoczeniu najbliższych, którzy byli z nią do ostatniej chwili. Najwierniejszym towarzyszem Kory w cierpieniu był jej mąż, Kamil Sipowicz, który w rozmowie z magazynem „Newsweek”, wyznał, jak radzi sobie po odejściu ukochanej.

Kamil Sipowicz o chorobie, umieraniu i śmierci Kory

Kamil Sipowicz udzielił pierwszego tak szczerego wywiadu, w którym wrócił wspomnieniami do najtrudniejszych chwil. Przyznał, że zmagania z chorobą nowotworową Kory nie były łatwe. U gwiazdy doszło do przerzutów. Nowotwór zajął mózg, pojawił się ogromy, trudny do opanowania ból.

Przyszedł moment, gdy zaczął się ból. Kora zaczęła strasznie krzyczeć. Nie mogłem dodzwonić się do hospicjum. Myślałem, że oszaleję. (...) Przerzut na mózg to jest koszmar, którego nie zrozumie nikt, kto nie miał z tym do czynienia (…) Kora przeszła piekło, a ja z nią -

Kamil Sipowicz nie ukrywa, że wciąż bardzo trudno pogodzić mu się ze śmiercią Kory. Mąż artystki przyznał, że zdarzają mu się myśli samobójcze.

- Stany euforii okupuję potwornymi dołami. Na granicy samobójstwa, ale wiem, że ona tego nie chce - wyznał w rozmowie z magazynem.

Pogrzeb Kory odbył się 8 sierpnia 2018 roku. Artystka została pochowana na warszawskich Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyli jej nie tylko najbliżsi: mąż, synowie i inni członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi, ale również wielu fanów.

Wspominamy znanych i lubianych, którzy zmarli w 2018 roku

Z najnowszego wywiadu Kamila Sipowicza dowiadujemy się, że część prochów Kory została rozsypana w różnych miejscach na świecie.

- Część prochów rozsypaliśmy. Są w Nowym Jorku, na Roztoczu, w Warszawie, na Warmii i w Atlantyku - powiedział.

Kora dowiedziała się o chorobie nowotworowej w 2013 roku, lecz pierwsze objawy pogarszającego się stanu zdrowia miały pojawić się wiele lat wcześniej. Gwiazda odwołała wszystkie koncerty i zobowiązania zawodowe, by poddać się leczeniu.

Początkowo nie poinformowała mediów o przyczynie swojego wycofania. Dopiero po pewnym czasie wyznała, że choruje na raka. Kora z wielką determinacją walczyła o powrót do zdrowia. Niestety los miał dla niej inny plan.

