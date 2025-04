Koniec roku to czas podsumowań i refleksji. To moment, by zatrzymać się na chwilę i wspomnieć osoby, których już z nami nie ma. W 2018 roku pożegnaliśmy wiele znanych i lubianych osób.

Reklama

Gwiazdy, które zmarły w 2018 roku

Kora, Agnieszka Kotulanka, Konrad Gaca... Na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Niektórzy odeszli niespodziewanie, inni - od dawna zmagali się z różnymi dolegliwościami. Śmierć każdego z nich była okupiona wielkim żalem nie tylko wśród najbliższych, ale również wielbicieli i sympatyków. Na kolejnych stronach zobaczysz galerię gwiazd, które zmarły w tym roku.

Reklama

Przeczytaj:

Nietypowy gest rodziny Kory. Na grobie artystki stanie coś wyjątkowego

Siostra błagała Korę, by nie odchodziła. Opiekunka o ostatnich chwilach gwiazdy