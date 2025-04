Agnieszka Kaczorowska-Pela 26 lipca po raz pierwszy została mamą. Razem ze swoim mężem, Maćkiem Pelą, zostali szczęśliwymi rodzicami zdrowej córeczki.

Kilka dni później świeżo upieczeni rodzice wybrali się z dzieckiem na pierwszy spacer. Tę chwilę postanowili uwiecznić na zdjęciu, które zamieścili na Instagramie. Gdy patrzyłyśmy na zdjęcie, wpadł nam w oko charakterystyczny wózek, który wybrała dla swojej córeczki znana para. Postanowiłyśmy sprawdzić, gdzie można go kupić i ile kosztuje.

Wózek córki Agnieszki Kaczorowskiej

Młodzi rodzice najprawdopodobniej wybrali kompaktowy głęboko-spacerowy Bugaboo Fox, który kosztuje ponad 5 tysięcy złotych. Dystrybutor informuje na swojej stronie, że taki model wybrała również Kate Middleton, Gwen Stefani czy Victoria Beckham. Czy jest wart swojej ceny?

To wszechstronny model o konstrukcji zaprojektowanej do każdego terenu - poradzi sobie nawet na bardzo trudnej powierzchni. Do tej pory rodzice musieli wybierać między wózkiem miejskim i terenowym. Bugaboo Fox łączy w sobie te funkcje, co sprawia, że jest najbardziej wszechstronnym modelem. Zobacz, jak wygląda na zdjęciu zamieszczonym przez Agnieszkę Kaczorowską.

Ciąża Agnieszki Kaczorowskiej

O tym, że aktorka zostanie mamą poinformowała swoich fanów 31 grudnia 2018 roku. Podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, gdzie zamieściła zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem. Przyszła mama prezentowała się pięknie, ale aktorka wiele razy podkreślała, że początki ciąży przyniosły typowe dla tego stanu mdłości i osłabienie.

Pierwsze tygodnie były bardzo trudne. Nie ukrywam, że starałam się dużo odpoczywać przez słabe samopoczucie. Nie miałam sił, pojawiły się mdłości. Na szczęście mogłam liczyć na wsparcie swojego męża, który musiał wtedy sporo robić w domu, bo nie pozwalał mi na to organizm. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła - wyznała w rozmowie z serwisem Plejada.pl.

Aktorka przez niemal całą ciążę była aktywna zawodowo, a nawet realizowała nowe projekty. Założyła m.in. kanał parentingowy na YouTube, gdzie publikowała wywiady z ekspertami i porady dla przyszłych mam.

