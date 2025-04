Powrót do formy sprzed ciąży to sprawa, która spędza sen z powiek wielu młodym i przyszłym mamom. Niektóre kobiety mają to szczęście, że tuż po porodzie mogą wskoczyć w ubrania sprzed ciąży, ale wielu zajmuje to kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Gdy jesteśmy z każdej strony otaczane często nierealistycznymi standardami mediów społecznościowych, ciężko nie wpaść w kompleksy z powodu odstającego brzucha lub kilku nadprogramowych kilogramów. Agnieszka Sienkiewicz się temu nie dała! Opublikowała zdjęcie, na którym pokazała, jak naprawdę może wyglądać brzuch po ciąży.

Jak wygląda brzuch po urodzeniu dziecka?

Aktorka "Przyjaciółek" urodziła drugą córkę w drugiej połowie lipca. Od początku na jej zdjęciach można było zobaczyć ogromną miłość i szczęście! Niedawno pokazała, jak wygląda jej brzuch po drugiej ciąży, a fanki oszalały na punkcie jej naturalności.

Kobiety często zapominają, że ciało każdej z nich jest inne, dlatego nie ma określonego czasu na powrót sylwetki sprzed ciąży. Zdarza się, że może to zająć nawet kilka miesięcy - szczególnie przez nowe obowiązki, które spływają na młode mamy tuż po urodzeniu maleństwa.

Nie wstydźmy się tego, jak wyglądamy! Na każdego przyjdzie pora. Brak czasu z pewnością nie pomaga w zrzucaniu tłuszczyku, ale wystarczy wziąć przykład z Agnieszki Sienkiewicz i pokochać swoje ciało takim, jakie jest!

