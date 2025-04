Koronawirus nie oszczędza nikogo. Chorują i starsi, i młodsi, i gwiazdy i zwykli ludzie. Z COVID-19 zmagało się wielu polskich celebrytów, m.in. Małgorzata Socha, Dorota Gardias, Maja Ostaszewska, czy Sylwia Lipka. Wirus dopadł również Witolda Paszta, wokalistę zespołu Vox. Muzyk w rozmowie z „Faktem” zdradził, jak przechodził infekcję i jak czuje się dzisiaj.

Pasz zdradził, że w trakcie COVID-19 miał problemy z oddychaniem i chodzeniem, nie miał apetytu i czuł ogromne zmęczenie. Te problemy nie ustały jednak po przejściu infekcji, a muzyk do teraz zmaga się z kłopotami zdrowotnymi.

Jeszcze nie do końca mi się udało wrócić do formy. Na szczęście mogę już swobodnie oddychać, ale organizm wciąż jest dość mocno osłabiony. Moje nogi nadal są bardzo słabe, ale nie narzekam i cieszę się, że jest zdecydowanie lepiej, bo widzę postępy. U mnie jednym z objawów było to, że gdy przeszedłem dwa kroki, czarno mi się robiło przed oczami i nie mogłem złapać oddechu. To były dramatyczne chwile

- przyznał w rozmowie z „Faktem”