Narodowa kwarantanna miała zakończyć się wraz z zimowymi feriami, jednak tak jak zapowiadał rząd, potrwa jeszcze kolejne dwa tygodnie. Na wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obecne obostrzenia zostaną przedłużone aż do 31 stycznia.

Wprowadzenie obostrzeń ma na celu nie tylko zatrzymanie pandemii koronawirusa i zmniejszenie liczby zachorowań, ale przede wszystkim - zgodnie ze słowami ministra zdrowia - przygotowanie kraju na nadchodzący program szczepień.

Przedłużenie obostrzeń i puszczenie najmłodszych dzieci do szkół, spotkało się jednak z negatywną reakcją Polaków. Frustracja i niezadowolenie z wprowadzonych restrykcji, które mimo wszystko nie przynoszą oczekiwanych efektów, rośnie w kraju - z dnia na dzień coraz mocniej. I tym razem obywatele dali wyraz swojej wściekłości. W komentarzach pod postami Kancelarii Premiera na Facebooku, zarzuca się rządowi brak konsekwencji w działaniu oraz działanie na szkodę przedsiębiorców.

Ciągle ogromne kontrowersje słusznie wzbudza brak dotkliwych restrykcji w kościołach. Internauci proszą o wytłumaczenie, w jaki sposób koronawirusem łatwiej można zakazić się podczas posiłku w restauracji, niż podczas mszy i dlaczego dzieci idą do szkoły, chociaż galerie handlowe i siłownie są ciągle zamknięte.