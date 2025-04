Prezentacja wiosennej ramówki Polsatu odbyła się we wtorek (26.02.2019) w Warszawie. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd, które od lat związane są ze stacją, jak i nowych twarzy. Pojawili m.in. uczestnicy nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, aktorki serialu „Przyjaciółki” oraz wiele innych znanych osobistości.

Wiosenna ramówka Polsatu 2019: co nowego w telewizji?

W wiosennej ofercie stacji pojawią się dobrze znane pozycje oraz nowości. Ogromne emocje czekają na wielbicieli programów rozrywkowych oraz widzów seriali.

Programy rozrywkowe w wiosennej ramówce Polsatu

Wiosną na antenie Polsatu rozpocznie się nowa edycja hitowego show „Taniec z Gwiazdami”. Pierwszy odcinek już 1 marca (piątek) o godzinie 20:05. Na liście uczestników znaleźli się m.in. Agnieszka Radwańska, Justyna Żyła, Macademian Girl, Qczaj i inne osobistości znane ze świata show-biznesu, sportu i internetu.

Inne programy, które z pewnością porwą widownię to m.in. „Twoja twarz brzmi znajomo”, „Śpiewajmy razem. All Together Now”.

Seriale w wiosennej ramówce Polsatu

W wiosennym programie nie zabrakło również propozycji dla fanów serialu. Już wkrótce pierwszy odcinek 13. sezonu telenoweli „Przyjaciółki”. Będzie można go obejrzeć już 28 lutego (czwartek) o godzinie 21:10. Co wydarzy się w nowym sezonie? Jedno jest pewne, widzowie nie będą się nudzić!

Inne seriale, które będzie można obejrzeć wiosną w Polsacie to m.in. „Pierwsza miłość”, „Świat według Kiepskich”, „W rytmie serca” oraz „Ślad”.

Stylizacje gwiazd z wiosennej ramówki Polsatu

Na czerwonym dywanie gwiazdy zaprezentowały stylizacje zgodne z trendami na sezon wiosna/lato 2019. Nie zabrakło soczystych kolorów (w tym modnej słonecznej żółci!), subtelnych pasteli (wybrała je m.in. Małgorzata Socha) oraz ponadczasowej czerni wybrała ją (Anna Jagodzińska). Uwagę przykuwała Joanna Liszowska, która zaprezentowała się w kreacji z ponętnym dekoltem.

Zobacz zdjęcia na kolejnych stronach galerii!

