Wiele wzruszających wyznań ujrzy 24 lipca światło dzienne. Po raz pierwszy zostanie wyemitowany film dokumentalny o księżnej Dianie. To pierwszy, autoryzowany, z udziałem księcia Williama i księcia Harry'ego film. Wykorzystano prywatne zdjęcia, wzruszające wypowiedzi - zwłaszcza Williama i Harry'ego, którzy wspominają ostatnią rozmowę z matką.

Jak podaje BBC, film będzie opierał się na dziennikarskiej rozmowie i przeglądaniu albumu z księciem Harrym i księciem Williamem; o ich wspomnieniach sprzed 20 lat, czyli wypadku, w którym zginęła księżna Diana. Film dokumentalny z udziałem książąt ma zostać wyemitowany 24 lipca w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W filmie mają zostać pokazane niepublikowane dotąd zdjęcia księżnej. Na nagraniach wspominają swoją matkę, nawiązując do anegdot i poczucia humoru Diany... przemycała chłopcom słodycze, grała w piłkę. Wrócili też do dnia wypadku.

W momencie śmierci Diany mieli 15 i 12 lat i - jak wspominają - po raz ostatni swoją matkę słyszeli przez telefon. Ta rozmowa po dziś dzień tkwi najsilniej w ich pamięci. William wyrzucał sobie, że rozmowa miała tak zdawkowy charakter, że chciał czym prędzej ją zakończyć, bo myślał o zabawie, a nie rozmowie z mamą.

Książę podkreśla, że do tej pory pamięta ostatnie słowa matki, ale nie chce o nich publicznie wypowiadać. Przyznaje, że opowiada o niej swoim dzieciom: George'owi i małej Charlotte o babci Dianie.

Harry ma podobne wspomnienie. Niedawno przyznał się do depresji, na którą cierpiał w wyniku traumatycznych wydarzeń.

Książę William pocieszał chłopca, który stracił mamę. "Wiem, co czujesz"