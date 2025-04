Julia Wieniawa i Baron są parą? To pytanie zadają sobie obecnie wszyscy! Aktorka i muzyk stopniowo dawkują mediom informacje na temat łączącej ich relacji. Czyżby najnowsze zdjęcie było potwierdzeniem związku?

Wspólne zdjęcie Julii Wieniawy i Barona

Identyczne zdjęcie Julii Wieniawy i Barona niemal równocześnie pojawiło się na profilach obojga. Pochodzi z wypadu na narty we włoskie Alpy. Widać, że Julia i Baron doskonale czują się w swoim towarzystwie. Czy to oznacza, że łączy ich coś więcej? Odpowiedzią może być opis, który został dołączony do pierwszej wspólnej fotki pary (?).

- Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron przyłapani na śnieżnych szaleństwach w Alpach! Jak donosi osoba z ich bliskiego otoczenia bawią się doskonale.

Ironiczny opis to odniesienie do licznych publikacji, które pojawiły się w mediach na ten temat. Post wzbudził ogromne emocje wśród fanów. Pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy. Większość z komentujących uznała, że Julia i Baron pasują do siebie.

- Idealna para! - Szczęścia! - Julia, dobry wybór - czytamy pod zdjęciem.

Doniesienia o tym, że Julia Wieniawa i Baron mogą być parą pojawiły się za sprawą internautów. Wyśledzili oni, że aktorka i muzyk wybrali się razem na Wyspy Zielonego Przylądka. Zdjęcia z wakacji pojawiły się na instagramowych profilach obojga.

Czy nowe zdjęcie rzeczywiście potwierdza związek Julii Wieniawy i Barona? Trudno powiedzieć. Jenak jedno jest pewne, ten temat będzie jednym z najgorętszych w show-biznesie w nadchodzących miesiącach!

