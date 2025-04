Rozstanie Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego było jednym z najbardziej zaskakujących w minionym roku. Oboje piękni, utalentowani, zakochani i u progu wielkich karier. Informacja o zakończeniu ich związku pojawiła się w grudniu. Julia Wieniawa po raz pierwszy opowiedziała o kulisach rozstania.

Przyczyna rozstania Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego

Od czasu ogłoszenia zakończenia związku w mediach pojawiło się mnóstwo plotek i spekulacji. Co było prawdziwą przyczyną końca miłości? Wiele wskazuje na to, że relacja zwyczajnie się wypaliła. Partnerzy zadecydowali, by pójść własnymi ścieżkami.

W rozmowie z magazynem „Viva!” Julia Wieniawa przyznała, że z Antkiem Królikowskim połączyło ją pierwsze tak poważne uczucie. Niestety nie przetrwało próby czasu.

- To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto. Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie - przyznała aktorka.

Dlaczego tak się stało? Okazuje się, że partnerzy zupełnie inaczej patrzyli na życie. Mieli również inne oczekiwania co do wspólnej przyszłości. Różnice były na tyle duże, że nie udało się ich pogodzić.

- Mieliśmy inne oczekiwania od życia. I inne plany, chociaż nasze osobowości pasowały do siebie. Mamy takie samo poczucie humoru. Uwielbiam z nim rozmawiać. Jestem przy nim bardzo otwarta, a on przede mną. Myślę, że zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi - powiedziała Julia Wieniawa w rozmowie z magazynem „Viva!”.

Julia Wieniawa i Antek Królikowski byli parą przez dwa lata. Uchodzili za jedną najbardziej atrakcyjnych, ale też najszczęśliwszych w show-biznesie. Niespodziewanie ich drogi rozeszły się. Julia Wieniawa zapowiedziała, że na razie nie zamierza szukać nowego partnera. Planuje skupić się na karierze zawodowej.

