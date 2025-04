Kolejny dzień festiwalu w Cannes przynosi następną porcję dużych emocji. Premiery, spotkania prasowe i uroczyste kolacje sprzyjają również wielkim entrée. Swoje 5 minut miała także urocza Polka!

Kim jest śliczna Polka?

To nie aktorka, ani nie modelka, chyba, że jej zajęcie potraktujemy w ten sposób. Weronika Załazińska, bo tak nazywa się śliczna 20-latka pochodząca z Krakowa, jest popularną blogerką modową. Nie korzysta z okazji, by pojawiać się na polskich salonach, evntach czy ściankach, a raczej podejmuje się o wiele większych wyzwań. Oficjalnie podjęła współpracę z jednym z największych koncernów kosmetycznych na świecie. Wygrała konkurs i została twarzą L'Oreal Paris, która to marka jest silnym partnerem festiwalu w Cannes i odpowiada za makijaże i fryzury prawdziwych pereł Hollywood. Zdjęcia Weroniki Załazińskiej już pojawiły się w sieci. Będzie o niej głośno!

ONS.pl

Cannes 2015: Jak wypadła Polka?

Już wiadomo, że na czerwonym dywanie nie pojawiła się przypadkowo - od razu została rzucona na głęboką wodę. Klasą i stylem nie odróżniała się od zagranicznych sław. Biała spódnica maxi i top crop podkreślił jej idealną figurę, delikatne fale dodały wdzięku. Była zdecydowanie jedną z najjaśniej błyszczących gwiazd tego wieczoru, którego z pewnością nie zapomni! Co sądzicie o Weronice Załazińskiej?

RED CARPET WAS INSANE 🙈😂 Cannes, you gave me literally the most stressful experience EVER. But it was worth it. 💃🏻 @lorealparispolska #Cannes2015 A photo posted by Weronika Załazińska (@weronikazalazinska) on May 18, 2015 at 10:09am PDT

