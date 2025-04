Mijają prawie 3 lata od tragicznego wypadku Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka w miejscowości Malewszczyzna. Weronika Rosati złożyła wniosek o ściganie sprawcy, usłyszał już zarzut i przyznał się też do zarzucanego mu czynu.

Weronika Rosati będzie chciała odszkodowania?

Aktorowi grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności. Złożył już wyjaśnienia w tej sprawie i... złożył też wniosek o umorzenie postępowania karnego. Wcześniej taki wniosek nie wpłynął, bo Rosati mogła go nie złożyć, gdyż była bliską osobą dla sprawcy. Do rozstania doszło w 2015 roku, a Weronika Rosati potrafi wchodzić na drogę sądową i... zwyciężać.

Przypominamy, że do wypadku doszło, kiedy para podróżowała na plan jednego z filmów, a po wypadku Rosati była skazana na chodzenie o kulach, ma za sobą długotrwałą rehabilitację. Jej obecny partner to właśnie ortopeda.

8 miesięcy temu Weronika Rosati opublikowała takie oświadczenie:

Co w takim razie możemy myśleć o jej aktualnym postępowaniu? Czy to jedyna droga do uzyskania korzyści w postaci odszkodowania?

