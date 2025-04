Ta sprawa ciągnie się od ponad 5 lat. W maju tego roku zapadł oficjalny wyrok w procesie o ochronę dóbr osobistych, wytoczonym przez Weronikę Rosati Andrzejowi Żuławskiemu i wydawcy książki pt. "Nocnik". Autor wspominał, że jest gotów ponieść wszelkie konsekwencje wydania książki. Czy na pewno?

Reklama

Sąd apelacyjny wydał wyrok i zobowiązał reżysera do oficjalnego przeproszenia aktorki za zniesławienie i wypłacenia zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. złotych. Przeprosiny ukazały się w Gazecie Wyborczej w 9 grudnia 2015 roku. Jak brzmią słowa "skruchy" Andrzeja Żuławskiego? Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że to TYLKO słowa. Sąd zdecydował o zakazie publikacji „Nocnika” do czasu zakończenia procesu już w 2010 roku. Wyrok, choć pomyślny dla Weroniki, dał jej niewiele. Ten z maja 205 roku - także, zresztą zobaczcie:

Andrzej Żuławski przeprasza Panią Weronikę Rosati za naruszenie jej dóbr osobistych wynikające z publikacji książki "Nocnik", w której bohaterce książki – postaci fikcyjnej nadał cechy pozwalające zidentyfikować Weronikę Rosati, a tym samym przypisać jej treści fałszywe i obraźliwe.

Weronika Rosati jako Esterka w "Nocniku"

Weronika Rosati przez lata twierdziła, że postać Esterki jest brutalną inspiracją życia aktorki i jej losy są na pewno w oczach pisarza odbiciem życia Weroniki Rosati. Książka ukazała się w 2010 roku, a para rozstała się w 2008. Był to krótki romans, najwyraźniej jego zakończenia Żuławski nie zniósł i postanowił wykorzystać Rosati do własnych celów. O swojej powieści, tuż przed jej wydaniem, mówił:

Niedługo oddam do druku kolejną książkę i znowu się wszyscy obrażą. Jest tam wywalona cała prawda. I gotów jestem ponieść za nią wszelkie konsekwencje!

Żuławski przeprasza Rosati



Andrzej Żuławski spodziewał się procesu i opublikował "Nocnik" z premedytacją. Naszym zdaniem, te konsekwencje w postaci kwoty 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia i przeprosin to i tak niewiele.

Jeszcze zanim książka pojawiła się na półkach, najsmaczniejsze z niej kąski przeniknęły do Internetu. Postać Esterki, która w „Nocniku” jest córką znanego polityka i projektantki mody, romansuje ze starszym hollywoodzkim producentem filmowym. Autor opisał ją jako dziewczynę bezwzględnie dążącą do sukcesu. Czy żałuje? Pytanie retoryczne....

Reklama

Więcej:



Żuławski z ręką w nocniku

Żuławski i Rosati? "Zbrodnia i kara"

Kariera Rosati wisi na włosku?