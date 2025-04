Sprawdź, jaka jesteś w miłości i z kim według horoskopu partnerskiego stworzysz najbardziej udany związek.

Horoskop partnerski dla poszczeólnych znaków zodiaku:

Baran

Byk

Bliźnięta

Rak

Lew

Panna

Waga

Skorpion

Strzelec

Koziorożec

Wodnik

Ryby

Horoskop partnerski dla Barana

Jaka jesteś w miłości:

Niezależna, pełna temperamentu, zaborcza, a przy tym romantyczna i czuła. Lubisz flirtować i uwielbiasz być zdobywana. Robisz gigantyczne wrażenie na mężczyznach i jak mało kto zdajesz sobie z tego sprawę. Potrafisz bez wysiłku owinąć sobie wokół palca faceta spod każdego znaku zodiaku. Jesteś jednak wymagająca – nie zadowoli cię ani mięczak, ani pewny siebie playboy. Szukasz prawdziwego mężczyzny, który będzie ci imponował przebojowością, sypał błyskotliwymi dowcipami, a przy tym otoczy cię czułością i troską.

Jak go zdobyć?

Nie musisz się wysilać, po prostu wykorzystaj wrodzony wdzięk i fantazję, jaką mają wszystkie Barany. Bądź troszkę zalotna, ale pozwól ukochanemu na długie podchody. Powinnaś dać mu szansę, by poczuł się prawdziwym zdobywcą.

Jak go utrzymać?

To dla kobiety spod znaku Barana najtrudniejsza sztuka. Na ogół uważasz bowiem, że racja jest po twojej stronie i rzadko ustępujesz. W dodatku twoja niecierpliwość sprawia, że gdy ktoś z tobą się nie zgadza, stajesz się dość agresywna i wręcz nieustępliwa. Jeśli nie chcesz, by twój wybranek szybko się zniechęcił, nie próbuj go totalnie zdominować. Pozwól mu czasem postawić na swoim, uszanuj jego zdanie.

Tak: Strzelec, Lew, Ryba

Nie: Wodnik, Bliźnięta, Byk

Horoskop partnerski dla Byka

Jaka jesteś w miłości:

Twoim znakiem rządzi Wenus – patronka miłości. O sztuce uwodzenia wiesz wszystko, choć może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Na mężczyzn działasz podświadomie, wykorzystując głęboko ukryty erotyzm. Przy wyborze partnera często ufasz intuicji i rzadko się mylisz. Gdy kochasz, potrafisz wiele poświęcić. Twój wybranek powinien być atrakcyjny fizycznie, mądry i doświadczony w sprawach uczuć. Dobrze, gdyby imponował ci niebanalnymi zainteresowaniami i... dość zasobnym portfelem. Któż nie lubi odrobiny luksusu... Nikt tak jak ty nie potrafi docenić pięknego naszyjnika lub bransoletki.

Możesz stworzyć szczęśliwy związek z partnerem spod wielu znaków zodiaku. Gdy kochasz, jesteś wierna do grobowej deski.

Jak go zdobyć?

Chwali ci się twój praktycyzm i trzeźwość umysłu, ale w miłosnych łowach powinnaś postawić na wdzięk i odrobinę romantyzmu. Zaskocz wybranka upodobaniem do kwiatów, sentymentalnej muzyki, zachęć do wizyty w galerii sztuki. Nie chwal się swoją stanowczością i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji. Pozwól mu sobie pomóc, niech ma wrażenie, że to jego rady ułatwiają ci życie.

Jak go utrzymać?

Po pierwsze – wystrzegaj się zazdrości. Niewiele jest kobiet tak zazdrosnych jak te urodzone pod znakiem Byka i właśnie zazdrość bywa u nich przyczyną pochopnych rozstań. Uważaj także, by za często nie pouczać ukochanego. Każdy ma prawo do błędu.

Tak: Waga, Ryby, Rak

Nie: Skorpion, Wodnik, Bliźnięta

Horoskop partnerski dla Bliźniąt

Jaka jesteś w miłości:

Ten, komu uda się zdobyć twoje serce, nie zazna przy tobie nudy. Masz spory temperament, niewyczerpaną inwencję. To od ciebie często wychodzi inicjatywa obejrzenia ciekawego filmu, weekendowej wycieczki czy przemeblowania mieszkania. Myli się jednak ten, kto sądzi, że jesteś łatwą partnerką.

Twoja zmienność nastrojów sprawia, że raz jesteś łagodna jak kociak, innym razem drapieżna jak lwica. Za nic w świecie nie dasz się zdominować. Potrzebujesz mężczyzny uległego i stałego w uczuciach. Powinien imponować ci rozsądkiem i umieć przytulić, gdy masz chandrę.

Jak go zdobyć

Flirt to umiejętność, którą opanowałaś do perfekcji. Nie daj jednak ukochanemu poznać, że jesteś nim naprawdę zainteresowana i że zależy ci na nim. Okazuj odrobinę obojętności. Zaintryguj go jakąś historią, zmyśloną na poczekaniu.

Jak go utrzymać

Przede wszystkim – nie spóźniaj się na randki. Wciąż podsycaj uczucia wybranka, zaskakuj go oryginalnymi pomysłami. Gdy masz chandrę, okaż, że czekasz na jego wsparcie, że tylko on cię z niej wydobędzie. Możesz postarać się też, by był odrobinę zazdrosny.

Tak: Lew, Strzelec, Bliźnięta

Nie: Baran, Ryby, Skorpion

Horoskop partnerski dla Raka

Jaka jesteś w miłości:

Twój planetarny patron – Księżyc – sprawia, że jesteś wrażliwa i łatwo cię zranić. Lubisz marzyć, zakochujesz się dość prędko, a szczęście w związku z mężczyzną jest dla ciebie najważniejszą wartością. Pragniesz znaleźć prawdziwego dżentelmena, który będzie kupował ci kwiaty bez okazji, pisał z pracy miłosne SMS-y. Dobrze, gdyby tak jak ty interesował się sztuką i w trudnych sytuacjach potrafił zachować nie tylko stoicki spokój, ale też nieskazitelne maniery.

A nie jest to takie łatwe, gdy dokucza ci zły nastrój... Czy masz szansę znaleźć kogoś, kto łączy w sobie większość tych cech? Gwiazdy wróżą ci w tym roku wiele szczęścia z kimś cierpliwym i tolerancyjnym...

Jak go zdobyć?

Właściwie nie musisz robić niczego szczególnego, a już w żadnym wypadku nie stosuj tzw. kobiecych sztuczek. Twoją największą siłą jest wrodzony wdzięk i naturalność. Po prostu bądź miła, uważnie słuchaj tego, co mówi twój wybranek, patrz mu prosto w oczy. Wiele kobiet wygrywa właśnie dzięki umiejętności słuchania.

Jak go utrzymać?

Bądź czuła, opiekuńcza, interesuj się jego pracą i zdrowiem. Zaprogramuj się pozytywnie, chwal go raczej częściej niż rzadziej. Słowa bezlitosnej krytyki wypowiadaj zaś tylko wówczas, gdy zdarzy mu się naprawdę duża wpadka.

Tak: Ryby, Waga, Bliźnięta

Nie: Wodnik, Baran, Koziorożec

Horoskop partnerski dla Lwa

Jaka jesteś w miłości:

Zaborcza, namiętna, czasem nawet trochę zbyt egoistyczna. Uwielbiasz być w centrum zainteresowania mężczyzn, zwłaszcza przystojnych. Słońce w twoim znaku sprawia, że lubisz błyszczeć i masz prawdziwie ognisty temperament. Gdy jesteś zakochana, nie liczy się nic innego. Dla ukochanego bez chwili namysłu skoczyłabyś w ogień. Przyciągasz facetów zmysłowym wdziękiem, królewską

postawą, błyskotliwym poczuciem humoru.

Twój partner powinien na co dzień dostarczać ci wciąż nowych dowodów uczucia i podziwu. Potrzebujesz mężczyzny wspaniałomyślnego o wielkodusznego, który nigdy nie spróbuje zagrać pierwszoplanowej roli.

Jak go zdobyć?

To łatwiejsze niż sądzisz! Nie musisz robić użytku z arsenału miłosnych czarów. On i tak śni o tobie każdej nocy. Gdy go spotkasz na ulicy lub w pracy, po prostu bądź sobą. Okaż mu tylko choć troszeczkę zainteresowania i... już masz go w garści.

Jak go utrzymać?

Nie zapominaj, że i on chciałby czasem poczuć się ważny i dopieszczony. Mów mu czułe słówka, dogadzaj potrawami, które dla

niego ugotujesz. Bądź zazdrosna.

Tak: Byk, Strzelec, Waga

Nie: Panna, Koziorożec, Bliźnięta

Horoskop partnerski dla Panny

Jaka jesteś w miłości:

Nie lubisz ujawniać swoich uczuć i dlatego niektórym możesz wydawać się chłodna. A to tylko pozory! Jeśli spotkasz mężczyznę, który sprosta twym wysokim oczekiwaniom, potrafisz sprawić, by poczuł się najszczęśliwszym facetem w kosmosie. Gdy kochasz, nawet przez myśl ci nie przejdzie, by zerknąć w stronę przystojnego sąsiada czy kolegi z pracy. Twój partner powinien być superinteligentny, odpowiedzialny i troskliwy, a przy tym oszczędny i punktualny. Musi dbać o dobre maniery, czyste koszule i buty, nic cię tak bowiem nie zraża do facetów, jak zaniedbania w sferze higieny.

Jak go zdobyć?

Najważniejsze to intrygować, zaskakując ukochanego niekonwencjonalnymi zachowaniami. Rano okaż trochę chłodu, wieczorem obsyp wybranka czułością. Możesz ni z tego, ni z owego kupić mu jakiś drobiazg, np. maskotkę do samochodu.

Jak go utrzymać?

Bądź aniołem cierpliwości. Troszcz się o jego sprawy, podsuwaj mu witaminy. Chwal za drobiazgi. Wymyślaj wciąż nowe weekendowe atrakcje. Mimo iż rewelacyjnie gotujesz, raz na jakiś czas daj się zaprosić na obiad do restauracji.

Tak: Rak, Byk, Koziorożec

Nie: Lew, Baran, Wodnik

Horoskop partnerski dla Wagi

Jaka jesteś w miłości:

Wenus obdarzyła cię seksapilem i wyjątkową zdolnością do przeżywania emocji. Uwielbiasz niewinne flirty, ale wcale nie jest ci łatwo ofiarować komuś serce. Jeśli jednak już się zakochasz, uczucie pochłania cię bez reszty i myślisz tylko o tym, jak uszczęśliwić ukochanego. Jesteś lojalna i wierna, przynajmniej do czasu, gdy... twoim sercem zawładnie ktoś inny. Twój partner powinien olśnić cię manierami angielskiego lorda, a przy tym mieć prawdziwą klasę i nienaganny wygląd. Ważne, by od poniedziałku do niedzieli dawał ci mnóstwo dowodów uczucia. Nie wolno mu też zbyt interesować się innymi paniami – lubisz wyłączność i nie zniesiesz nawet śladu konkurencji.

Jak go zdobyć?

Na pierwszą randkę umów się w przytulnej kawiarence, gdzie łatwo będzie stworzyć aurę intymności. Powiedz mu jakiś komplement

na temat jego dłoni, głosu albo intelektu. Staraj się jednak nie spłoszyć go zbytnią adoracją. Zachowuj się naturalnie, po prostu bądź ciepła i bezpośrednia.

Jak go utrzymać?

Nie dawaj mu okazji do wybuchów zazdrości. W jego obecności nie okazuj zainteresowania innymi osobnikami płci męskiej, choćby mieli tylko 4 lata. Dbaj o żołądek ukochanego, nie pozwól, by zbyt często jadał poza domem. Nie przesadzaj też z typową dla Wag rozrzutnością.

Tak: Byk, Strzelec, Ryby

Nie: Skorpion, Koziorożec, Panna

Horoskop partnerski dla Skorpiona

Jaka jesteś w miłości:

Wśród wszystkich znaków zodiaku właśnie Skorpionica jest najbardziej emocjonalna i namiętna. Jesteś wierna, pełna poświęceń, ale pod jednym warunkiem – twój wybranek też musi być stuprocentowo lojalny.

Zazdrość nieodłącznie towarzyszy bowiem twoim związkom. Partner powinien cechować się bystrą inteligencją, imponować ci męską siłą. Kobieta z tak wielkim

temperamentem jak ty ma szanse wytrwać

w związku z kimś, kto potrafi postępować z wyczuciem i nigdy nie spróbuje jej

zdominować.

Jak go zdobyć?

Wystarczy jedno spojrzenie i już jest twój. Emanujesz urokiem i temperamentem i żaden przystojniak nie przejdzie obok ciebie obojętnie. To po prostu niemożliwe! Temu, na kim ci zależy, okaż podziw, a już od ciebie nie odejdzie.

Jak go utrzymać?

Bądź cierpliwa i zamiast kłócić się, negocjuj trudne sprawy. Nie rób też ukochanemu scen zazdrości, jeśli zadzwoni do niego np. koleżanka z pracy. Uważaj, by nie zniechęcić go gadulstwem i nadmiarem czułości.

Tak: Rak, Lew, Ryby

Nie: Wodnik, Panna, Strzelec

Horoskop partnerski dla Strzelca

Jaka jesteś w miłości:

Nieprzewidywalna i trochę szalona. Ognisty temperament sprawia, że jeśli kochasz, to na zabój. Potrafisz zdobyć się na największe poświęcenia, ale tego samego wymagasz od partnera. Potrzebny ci mężczyzna odważny, stanowczy i pewny siebie, ale równie dobrze możesz stracić głowę dla intrygującego wrażliwca o ciekawym wnętrzu. Najważniejsze, aby twój ukochany lubił, tak jak ty, podróżować, poznawać nowych ludzi i nie stronił od rozrywek. Oczywiście rozwijających, jak teatr, kino czy spotkania z interesującymi ludźmi. Może już wkrótce spotkasz kogoś takiego...

Jak go zdobyć?

Zachowuj się naturalnie, nie udawaj, że jesteś kimś innym. Obezwładnij przeciwnika wdzięcznym uśmiechem, patrz mu prosto w oczy i żywo interesuj się jego słowami. Na pierwszym sptkaniu nie wszczynaj poważnych dyskusji, bo możesz go wystraszyć.

Jak go utrzymać?

Kiedy masz chandrę, nie dawaj po sobie poznać, że wszystko cię irytuje. Dbaj też o to, by zawsze wyglądać ponętnie i atrakcyjnie. Ale uwaga! Doceniaj partnera, od czasu do czasu powiedz mu jakiś komplement. Nawet nie przypuszczasz, jak to działa na facetów!

Tak: Waga, Wodnik, Baran

Nie: Ryby, Koziorożec, Skorpion

Horoskop partnerski dla Koziorożca

Jaka jesteś w miłości?

Umiesz walczyć i nie rezygnujesz, choćbyś miała czekać na tę miłość miesiącami. Siła twojego uczucia jest zdolna przenosić góry, dlatego na ogół zdobywasz tego, w kim się zakochasz. Z pozoru prostolinijna i szczera, potrafisz po mistrzowsku prowadzić subtelną grę z ukochanym, by czuł się z tobą coraz bardziej związany. Jesteś czuła i wierna jak Penelopa. Nawet przez myśl ci nie przejdzie, że mogłabyś dla zabawy poflirtować z kolegą z pracy czy przystojnym sąsiadem.

Jak go zdobyć?

Słuchaj i podziwiaj. Wzbudzisz jego zainteresowanie i szacunek, dyskutując z nim o piłce nożnej lub ostatnich meczach naszej reprezentacji koszykarzy. Umiesz gotować pyszności, więc najlepiej zwab go pod jakimś pretekstem na kolacyjkę przy świecach. Na pewno będzie twój!

Jak go utrzymać?

Dbaj o to, by być w jego oczach kobietą z klasą – pełną wdzięku i seksapilu. Noś modny szlafroczek, śpij w twarzowej piżamce. Chwal go często, krytykuj rzadko.

Tak: Byk, Rak, Ryby

Nie: Bliźnięta, Baran, Strzelec

Horoskop partnerski dla Wodnika

Jaka jesteś w miłości:

Fantazji, droga Wodniczko, mogłaby ci pozazdrościć kobieta spod niejednego znaku. Potrafisz zaskakiwać odlotowymi pomysłami, a twój ukochany nigdy nie wie, gdzie tak naprawdę się podziewasz. Mało jest tak tajemniczych i nieprzewidywalnych znaków. A przy tym nie jesteś małostkowa, ani trochę nie zależy ci na bogactwie czy karierze. Kochasz życie, uwielbiasz flirty, każdy związek jest dla ciebie nową przygodą. Od partnera nie wymagasz zbyt wiele, jesteś łagodna i wyrozumiała dla jego słabostek. Nie próbujesz go zdominować i wtłoczyć pod swój śliczny pantofelek.

Jak go zdobyć?

Rola kobieciątka doskonale do ciebie pasuje, ale zrób też użytek

z walorów twojego nieprzeciętnego intelektu. Opowiadaj ciekawe

historie (nie muszą być prawdziwe), dyskutuj o obejrzanych filmach, zrób swojemu wybrankowi sesję zdjęciową w plenerze. Jeśli masz jakieś talenty artystyczne, nie omieszkaj mu ich zademonstrować. Czy ktokolwiek oprze się tak

interesującej kobiecie?

Jak go utrzymać?

Nie prowokuj scen zazdrości, które mają niszczycielską siłę i zrujnowały niejeden szczęśliwy związek. Jeśli chcesz poflirtować, rób to dyskretnie!

Tak: Lew, Rak, Koziorożec

Nie: Baran, Wodnik, Bliźniak

Horoskop partnerski dla Ryb

Jaka jesteś w miłości

Niektórzy sądzą, że łatwo ulegasz wpływom innych i wystarczy kilka miłych słówek, by natychmiast zakręciło ci się w głowie. A to nieprawda! Doskonale zdajesz sobie sprawę z własnej atrakcyjności i jak mało kto potrafisz wykorzystać swoje największe atuty.

A to, że jesteś troszkę nieśmiała, tylko dodaje ci wdzięku. Szukasz mężczyzny, który otoczy cię miłością i zapewni bezstresowe życie. Powinien być domatorem, lubić dzieci i doceniać uroki domowej kuchni. A jeśli raz na jakiś czas przyniesie ci bukiecik stokrotek, nawet nie spojrzysz na innych facetów.

Jak go zdobyć

Nie lubisz walczyć, więc wybierz metodę małych kroczków. Czaruj go kobiecym wdziękiem tak długo, aż totalnie straci dla ciebie głowę. Ubieraj się z fantazją, jak najwięcej opowiadaj o sobie – zaimponuj mu niekonwencjonalnymi zainteresowaniami i zamiłowaniem do sztuki.

Jak go utrzymać

Nie bądź zbyt wymagająca, bo żaden facet nie zniesie za wysoko ustawionej poprzeczki i szybko wymknie się z sieci. Jeśli czasem gnębi cię chandra, staraj się odreagować poza domem. Pamiętaj też, że od czasu do czasu powinnaś przeistoczyć się w bezradną kobietkę. A wtedy pozwól mu troszczyć się o siebie.

Tak: Skorpion, Lew, Strzelec

Nie: Bliźnięta, Panna, Koziorożec