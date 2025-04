O co chodzi z #hot16challenge, które od niedawna podbija internet, to nie pierwsza edycja tego wyzwania. Kilka lat temu jednak przyłączali się do niego jedynie raperzy, jednak teraz do działania poderwało się o wiele więcej osób, także inni piosenkarze, ale i aktorzy i publicyści. Wbrew pozorom, nie robią tego tylko dla zabawy...

#hot16challenge

Wyzwanie polega na nagraniu „szesnastki”, czyli szesnastowersowego utworu pod dowolny podkład muzyczny, a następnie nominowaniu kolejnych osób do wzięcia udziału. Cel tej akcji jest szczytny - artyści robią to, by zebrać pieniądze na walkę z koronawirusem oraz wsparcie służby medycznej w tych ciężkich chwilach.

W Polsce do zabawy przyłączyło się naprawdę wiele gwiazd. Zapoczątkował ją raper Solar - podobnie jak poprzednim razem, w 2014 roku. Challenge szybko zdobył ogromną popularność, a teraz filmy z nim są jednymi z najczęściej oglądanych na Youtubie. Każda nominowana osoba ma 72 godziny, by nakręcić swój kawałek.

Do tej pory w challenge'u wzięli udział między innymi Dawid Podsiadło, Kuba Wojewódzki, Taco Hemingway, a nawet... pisarz Jakub Żulczyk. Nominowana została także Julia Wieniawa. Czy podniesie rękawicę? Póki co czekamy na jej odpowiedź! Czekamy także na reakcję Tomasza Karolaka, Szczepana Twardocha oraz... Majki Jeżowskiej!

To nie pierwszy internetowy challenge, który jest związany z koronawirusem. W kwarantannowej nudzie powstał #pillowchallenge, w którym gwiazdy robiły sobie zdjęcia z poduszkami w roli sukienek. Świat mikroinfluencerów obiegł też #coronaviruschallenge, jednak nie spotkał się z pozytywnym odbiorem... Polegał na lizaniu różnych (często bardzo brudnych i niebezpiecznych) powierzchni.

