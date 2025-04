Instagram podczas epidemii opanowują coraz dziwniejsze trendy. Jeszcze niedawno fani Dody ćwiczyli z zapasami zrobionymi na kwarantannę, a teraz... świat oszalał na punkcie #pillowchallenge. Na czym polega ten trend? W przyłączeniu się do niego nie ma nic trudnego. Potrzebujesz jedynie... dużej poduszki i paska.

Do tego wyzwania dołączyły także polskie gwiazdy - i to nie tylko kobiety... Która z nich zrobiła to najlepiej? Wybór wcale nie jest taki prosty...

Gwiazdy biorą udział w #pillowchallenge

Chociaż stylizacja Dody zdecydowanie należy do tych najbardziej gustownych, my mamy zupełnie innego faworyta. Jest nim... Maciej Dowbor! Prezenter tłumaczy się na Instagramie, że został do tego zmuszony. Tak czy siak, nie sposób odmówić uroku tym prawdziwie polskim wzorom!

Do wyzwania dołączyła także żona dziennikarza, Joanna Koroniewska. Ta postawiła na klasyczną czarno-białą stylizację w bardzo modne tej wiosny pasy.

O tytuł najbardziej stylowego poduszkowca zawalczyła para: Marcela Leszczak oraz Misiek Koterski. Oboje wystąpili w takiej samej kreacji i naprawdę ciężko wybrać, które z nich prezentuje się w niej lepiej...

Które gwiazdy dołączyły do tego wyzwania? Koniecznie sprawdź w filmie na górze. Być może pojawi się jeszcze jeden kandydat, na punkcie którego oszaleją wszyscy? I jaki kolejny trend wymyślimy podczas izolacyjnej nudy?

