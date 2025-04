To najprawdopodobniej najdroższa suknia ślubna, jaką miał okazję widzieć świat. Victoria Swarovski wyszła za mąż w sukni wysadzanej kryształami. Dziedziczka fortuny powiedziała "tak" o ponad 20 lat starszemu inwestorowi na rynku nieruchomości. Jak wygląda drogocenna kreacja?

Reklama

Być może o takiej sukni marzy każda dziewczynka czy przyszła panna młoda - długi tren, mieniące się elementy, kryształy i niebanalny krój. Piękna 23-letnia Victoria zachwycała zebranych gości i fotoreporterów - trudno było oderwać wzrok o kryształów Swarovskiego, które pokryły całą suknię panny młodej. Z jej twarzy nie schodził uśmiech, ale pomówmy o liczbach...

Najdroższe suknie ślubne świata

Suknia ślubna o wadze 46 kilogramów

Bajeczna kreacja Victorii, autorstwa dubajskiego projektanta Michaela Cinco, ozdobiona była ponad 500 tysiącami kamieni Swarovskiego o wartości w sumie... 3,5 miliona dolarów. Bajońska suma przyprawia o zawrót głowy, których mogła również doświadczyć sama Victoria: domyślamy się tylko, ile fizycznego wysiłku musiała włożyć w doskonałe prezentowanie się w suknie, która ważyła niewiele od niej samej! Kreacja wysadzana kryształami Swarovskiego, do której był także przymocowany 8-metrowy tren, to niemal broń nomen omen biała, bo ważyła 46 kilogramów! Do kreacji dziedziczka fortuny Swarovski dopasowała buty od Jimmy'ego Choo.

Sebastian Karpiel-Bułecka we wzruszającej rozmowie o ojcostwie: "Wymodliłem sobie swoje szczęście"

Nowożeńcy pobrali się w gotyckiej katedrze San Gusto, a uciechom weselnym oddawali w 5-gwiazdkowym hotelu w Portopiccolo, w pobliżu zatoki Triesteńskiej (Austria). 250 gości miało okazję bawić się wyśmienicie i z klasą, a para tryskała szczęściem. Mało kto wie, że marka Swarovski jest na rynku od 1895 roku i udziały w niej posiada około 200 członków. Kluczowym elementem w historii firmy było wynalezienie i opatentowanie urządzenia do szlifowania szkła, dzięki czemu osiągnięto perfekcyjne kształty i doskonałe szlify kryształów. Sama Victoria jest natomiast piosenkarką, ale jak widać - w pełni świadomą fortuny, jaką posiada.

Zobaczcie zdjęcia Victorii Swarovski, która dźwigała jeden z najpiękniejszych designerskich ciężarów, jakie stworzył ślubny przemysł.

Reklama

Lepiej kupić, czy wypożyczyć, czyli odwieczny dylemat panny młodej