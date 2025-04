W Hollywood plotkowano, że dla Warrena Beatty to tylko przelotne zauroczenie – słynny aktor był wtedy playboyem, który zmieniał partnerki jak rękawiczki. A on po prostu spotkał kobietę swego życia! Ich małżeństwo uchodzi za najszczęśliwsze w show-biznesie.

Jest z Annette Bening od 18 lat

Zawsze się bał słów, które wypowiada się przed ołtarzem: „…i nie opuszczę cię aż do śmierci”. Romansował z wieloma gwiazdami. Na długiej liście jego podbojów znajdują się m.in. takie nazwiska jak: Maria Callas, Vivien Leigh, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Julie Christie, Faye Dunaway, Joan Collins, Vanessa Redgrave, Diana Ross, Natalie Wood, Jane Fonda, Cher, Melanie Griffith, Madonna, Daryl Hannah, Goldie Hawn, Isabelle Adjani – i wiele innych. Jednak żadna nie zagościła w jego sercu na dłużej.

Warren poznał Annette Bening w roku 1991. Umówili się na obiad w Beverly Hills w niewielkim centrum handlowym, w pobliżu biura aktora. Rozmawiali o filmie „Bugsy”, w którym razem grali.

– Poczułem, że moje serce wyczynia dziwne galopady i już wiedziałem, że to kobieta, z którą pragnę spędzić resztę życia! Długo starałem się ustatkować… Szukałem kogoś, z kim będę naprawdę szczęśliwy – wyznał po latach gwiazdor.

Ona myślała wyłącznie o filmie. Nie przeczuwała, że po tym spotkaniu już się z Warrenem nie rozstanie. Ale po chwili rozmowy także poczuła się trafiona strzałą Amora, choć formalnie była wciąż żoną choreografa Stevena White’a. Poślubiła tego człowieka w 1984 roku i nawet przeprowadziła się dla niego do Denver (Kolorado), lecz zaledwie rok później podjęła decyzję o separacji. Trwała w niej aż przez 7 lat. Dopiero po spotkaniu z Warrenem poprosiła męża o rozwód.

Związek Anette ze słynnym gwiazdorem wzbudził sensację w plotkarskich mediach. Nikt nie wierzył, że staną się parą na zawsze. Powszechna była opinia, że i ta znajomość Warrena potrwa kilka tygodni. O Annette pisano:

Młodsza o 21 lat, kolejna ofiara niepoprawnego podrywacza.

Jednak ona nie przejmowała się złośliwościami i 3 marca 1992 roku została jego żoną. Skromna ceremonia odbyła się w tajemnicy. Wiadomość o ślubie ogłoszono dopiero kilka dni po uroczystości. Państwo młodzi mieli już wtedy dwumiesięczną córeczkę Kathlyn.

Szczęśliwa rodzina zamieszkała w domu w Los Angeles, który 12 lat wcześniej zaprojektował sam Beatty. Główna sypialnia sąsiadowała z pokojami dziecięcymi, które – jak się okazało – bardzo się przydały, bo wkrótce na świat przyszedł Benjamin, a po nim Isabel i Ella Corinne. Ich słynnym rodzicom udało się stworzyć zgraną, kochającą się rodzinę.

– Moje dzieci są kluczem do zrozumienia wszystkiego, co ważne – tłumaczył wiele razy Warren, niegdyś playboy, od lat przykładny ojciec. – Nigdy się na nie nie złoszczę. Nawet wtedy, gdy skaczą mi po brzuchu, albo o 6 rano robią sobie ze mnie trampolinę. Nie wściekam się, tylko cieszę razem z nimi…

Gorzej mu wychodziły poważne rozmowy z (wówczas) 7-letnią córeczką. O pogawędce aktora z małą Ellą (ur. w 2000 r.) opowiedziała w telewizyjnym talk-show Annette. Pękając ze śmiechu, wyjawiła, że były donżuan zaczerwienił się jak nastolatek, kiedy córka zapytała, co to jest seks. Choć oboje zawsze byli zapracowanymi aktorami, zawsze znajdowali czas dla rodziny. I do dziś pielęgnują swoją miłość. Mimo upływu lat potrafią wciąż przynosić sobie śniadanie do łóżka, a dzieciom – tym młodszym – powiedzieć: „Teraz chcemy być sami, proszę zająć się sobą.”

– Miłość zwycięża wszystko – powtarza często hollywoodzki gwiazdor.

fot. Warren Beatty i Anette Bening/ONS.pl



Jest wdzięczny żonie, że odmieniła jego życie



Nawet żartobliwie dzieli je na okres „przed Annette” i „po spotkaniu z nią”.

– Związek z Anette to najcenniejsze, co mogło mi się przytrafić. Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdybym ją kiedykolwiek zdradził – wyznaje. To chyba parze nie grozi, bo od lat uchodzą za najbardziej wiernych małżonków w świecie hollywoodzkiego show-biznesu. Annette nie ma więc powodów do zazdrości. Skutecznie zamieniła swawolnego kawalera w oddanego męża i ojca, no i domatora. Poza tym, zdaniem znakomitej aktorki, zazdrości w związku należy się wystrzegać, bo niczego dobrego mu nie dodaje – przeciwnie, może go zniszczyć.

Udaje jej się żyć w zgodzie z tą prawdą, choć nie zawsze jej pożycie z Warrenem było usłane różami. Są różni jak woda i ogień, lecz w tym związku to nie on bucha płomieniami… To Anette ma temperament i jeśli tylko widzi ku temu powody, potrafi dać mężowi popalić! Na szczęście Warren, obdarzony wielkim poczuciem humoru, potrafi rozbroić wściekłość złośnicy. Powtarza wtedy:

Mamy na tyle duży dom, że możemy się w nim przed sobą schować, gdy któreś potrzebuje ukoić nerwy.

Dużo miejsca w domu przydaje im się zwłaszcza ostatnio, gdy muszą sobie radzić z nie lada dylematem. Ich najstarsza córka Kathlyn oświadczyła, że pragnie zmienić płeć. Wiadomość poróżniła parę. Annette zgodziła się opłacić niezbędną operację, ale Warren nie chce o tym w ogóle słyszeć. Gwiazdor cierpi i obwinia siebie o złe wychowanie córki. Dziennikarze podejrzewają, że się wstydzi tej sytuacji, bo ostatnio przestał towarzyszyć Annette na różnych bankietach.

Serwisy plotkarskie nawet zwiastują rychły koniec tego uznawanego za najszczęśliwszy pod słońcem duetu Hollywood. Ale przyjaciele rozwiewają te złośliwe prognozy. Mówią, że Annette i Warren za bardzo się szanują i podziwiają, by dopuścić do rozstania. Poza tym bezgranicznie kochają Kathlyn (która jest pierwszym owocem ich miłości), mimo że trudno im zaakceptować odmienność córki.

Nie tylko Warren jest domatorem. Także Annette kocha domowe pielesze. Świetnie gotuje, w młodości nawet pracowała na statku jako kuk.

– Kiedy jest się matką, trzeba ćwiczyć mózg. Inaczej można zwariować – opowiada w wywiadach. – W pewnym sensie kobietom nie pozwala się na takie myślenie. Mamy wciąż mówić, że wychowywanie dzieci to sama słodycz i prawdziwy cud. Oczywiście, to cud, ale także ciężka, wyczerpująca praca, w której nie chodzi o ciebie, ale o twoje dzieci. Dlatego znalazłam sobie odskocznię. Bez niej prawdopodobnie bym oszalała… O jakiej odskoczni mowa?

Aktorka z zapałem ćwiczy jogę. I oczywiście – gra! Wspierają ją w tym dzieci, które – gdy chcą jej za coś podziękować – własnoręcznie robią dla niej małe prezenciki. Warren też się stara. Na rocznicę ślubu podarował kiedyś Anette XIX-wieczny naszyjnik. Zdobiące go cztery czerwone granaty w kształcie płatków kwiatów symbolizują ich potomstwo, a diament pośrodku – to właśnie Annette… Klejnot wsród kobiet, obsypany klejnotami! Ku zaskoczeniu wszystkich to dziewczyna z Kansas została żoną najsłynniejszego podrywacza w Hollywood.

fot. Warren Beatty i Anette Bening na gali/ONS.pl

