Stworzyła mnóstwo niezapomnianych ról w teatrze, w kinie i radiu. Zagrała role wielkie, komiczne, tragiczne, kabaretowe. Jest wszechstronna i utalentowana. Ale serca milionów podbiła rolą Madzi Karwowskiej w kultowym serialu Jerzego Gruzy „Czterdziestolatek”.

I choć długo zżymała się na takie streszczanie jej dokonań i odmawiała odpowiedzi na pytania o ten serial, to dziś zapewnia: Lubię tę rolę. Dzięki Madzi wciąż jestem rozpoznawalna i pamiętana. Ale Anna Seniuk jest pamiętana nie tylko jako Madzia Karwowska.

Jeszcze w krakowskiej szkole teatralnej zaangażowano ją, wraz z kolegą z roku Janem Nowickim, w jednym z najlepszych polskich teatrów, w Starym Teatrze w Krakowie. Pracowała z najwybitniejszymi reżyserami, ale najcieplej mówi o Zygmuncie Hübnerze, u którego debiutowała w „Wariatce z Chaillot”, tuż po dyplomie w 1964 roku.

Dzięki Hübnerowi już dwa lata po szkole zdobyła Głowę Podwawelską – jako „najulubieńsza aktorka Krakowa”. To Hübner odkrył w Annie Seniuk talent komediowy, zapewniając, że każdą postać potrafi wzbogacić o element żywiołowego humoru. A potwierdzają to jej role-perełki w sztukach powstałych z geniuszu hrabiego Aleksandra Fredry. Aktorskim majstersztykiem jest też przecież powołanie do życia niezapomnianej Madzi Karwowskiej.

Choć Anna Seniuk skromnie upatruje ten sukces gdzie indziej: Kochamy Madzię Karwowską, bo zamiast z siebie, możemy się pośmiać z niej; z kobietki naiwnej, poczciwej i kochającej; snobki naśladującej wszelki kicz; marzącej o brylowaniu na salonach, udającej inną niż jest. Fenomenalne zagranie tej postaci sprawiło, że reżyserzy ciągle proponowali jej role pańć w tym samym stylu. I trzeba było aż dwóch lat kategorycznego odmawiania, aby powróciła na ekran wspaniałymi rolami w „Konopielce”, „Pannach z Wilka” czy „Bilecie powrotnym”.

W filmie „Laura” Seniuk gra matkę górnika cudem ocalałego z katastrofy w kopalni Halemba. Impulsem do powstania filmu było szczere wyznanie bohatera: „Pod ziemią prosiłem: Panie Boże daj mi jeszcze raz zobaczyć moją żonę i córkę Laurę, a potem mogę umierać…”.

Można rzec patetycznie, że to miłość trzymała przy życiu filmowego syna Anny Seniuk. Ona sama uważa miłość za jedną z najważniejszych rzeczy, ale wylicza różne jej oblicza: