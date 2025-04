Magdalena Lubacz („Maluba”), celebrytka znana z udziału w programie „Projekt Lady” otrzymała rolę statystki w filmie wyprodukowanym przez Dodę i Emila Stępnia. Jak się okazało, już pierwszego dnia na planie, artystka wiedziała, kim jest telewizyjna osobistość!

Maluba o wspólnej scenie z Dodą

Po licznych skandalach i przesuwaniu premiery, „Dziewczyny z Dubaju” trafiły w końcu do kin w listopadzie 2021 roku. Film błyskawicznie pobił rekordy oglądalności i przyniósł producentom wysokie zyski.

W jednej ze scen pojawiły się nawet producentka i reżyserka, czyli Doda i Maria Sadowska. Jak się okazało, w tej samej scenie wzięła udział także Magdalena Lubacz, uczestniczka popularnego programu prowadzonego przez... obecną żonę byłego męża Dody, czyli Małgorzatę Rozenek. Chodzi oczywiście o „Projekt Lady”. Jak Maluba trafiła do filmu?

– Uwielbiam Dodę, jestem jej fanką. I myślę sobie: „Kurczę, ale szansa. Pewnie mnie nie weźmie, ale przynajmniej sobie z nią pogadam” – zrelacjonowała swój spontaniczny casting Lubacz.

Jak się okazało, Doda od razu rozpoznała Magdalenę z programu.

– Jak ona to powiedziała, pomyślałam: „O nie, no to teraz już po wszystkim” – wyznała Maluba.

Rabczewska była jednak zadowolona z castingu kandydatki i postanowiła obsadzić ją w drobnej roli u swojego boku.

Oglądaliście „Dziewczyny z Dubaju”? Rozpoznaliście Malubę w scenie z Dodą i Sadowską?

