Jeszcze kilka lat temu Demi Moore była najlepiej opłacaną aktorką w całym Hollywood. Za role w filmach brała nawet siedmiocyfrowe sumy - i całkiem słusznie. Raz na zawsze zmieniła sposób, w jaki patrzymy na garncarstwo, odmieniła też wiele seriali. Teraz powoli wycofuje się z czerwonego dywanu.

Reklama

Demi Moore przeżyła w swoim życiu naprawdę wiele - w tym niestety bardzo wiele złego. Dziś w końcu rozlicza się z przeszłością i odnajduje w sobie siłę, by iść dalej, nie zważając na przeciwności losu.

Demi Moore straciła dziecko, a chwilę później miłość

Aktorka zawsze była piękna - choć dzisiaj prawdopodobnie wini za to los. Gdy miała 15 lat, została zgwałcona i jak się później okazało - prawdopodobnie zostało to ukartowane przez jej matkę. Demi Moore pochodziła z biednej rodziny, w której od zawsze obecny był alkohol. Uzależnienie jej matki doprowadziło do tego, że sprzedała własną córkę obcemu mężczyźnie.

To nie jedyne traumatyczne doświadczenia, na które kobieta naraziła swoją córkę. Gdy Demi miała zaledwie 12 lat, cudem uratowała ją przed samobójczą śmiercią. Gdy Virginia King przedawkowała tabletki, ona musiała wygrzebać je z jej ust. Wtedy poczuła, że jej dzieciństwo się skończyło.

Demi Moore wyrwała się z dysfunkcyjnego domu i szybko zrobiła karierę, stając się jedną z ulubionych aktorek Amerykanów. Nie oznaczało to jednak końca jej problemów. Wdawała się w kolejne romanse, a swojego pierwszego męża, Freddy'ego Moore'a zdradziła na dzień przed ich ślubem. Z kolejnym mężem, Bruce'em Willisem rozwiodła się, by uratować związek - jak sama mówiła, rozstanie wzmocniło ich więź. Para ma trzy córki: Rumer, Scout i Tallulah Belle Willis.

Podobnie jak jej matka, Demi Moore całe życie borykała się z uzależnieniami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, miała problem z kompulsywnym objadaniem się. Była też uzależniona od Ashtona Kutchera. Ich związek był niezwykle głośny - młodszy o 16 lat od niej mąż był dla niej szansą na to, by jeszcze raz przeżyć swoją młodość.

Miłość szybko przerodziła się w obsesję, która zniszczyła wiele jej związków - łącznie z tymi, które łączyły ją z córkami. Ich małżeństwo nie wytrzymało bardzo poważnej próby. Już wcześniej w ich związku przydarzały się zdrady, kłamstwa, niszczyły go też uzależnienia Moore. Ostatecznym ciosem okazała się jednak strata dziecka: Demi poroniła w szóstym miesiącu ciąży. Para próbowała jeszcze wielu sposobów, by mieć wspólnie dziecko. Ostatecznie rozstali się w 2011 roku.

Lata nadużywania alkoholu i narkotyków odbiły się na zdrowiu fizycznym i psychicznym aktorki. Do dziś powoli stara się wrócić na prostą - a nie jest to łatwe, gdy przeżyło się tyle nieszczęść. Odbija się od dna i bierze udział w pierwszych od dawna aktorskich przedsięwzięciach.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Od Króla Popu do dziwaka i pedofila. Życie Michaela Jacksona nie było bajką, którą sobie wymarzył

Śmierć ukochanej matki, gwałt i nieudane małżeństwa. Życie Madonny nie zawsze przypominało amerykański sen

Drogę Johnny'ego Deppa na szczyt obserwował cały świat. Dziś cały świat nazywa go żonobijcą