Johnny Depp od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów na całym świecie. Niewątpliwa uroda, urok osobisty oraz talent aktorski (chociaż z tym ostatnim wiele osób w ostatnich latach by dyskutowało) nie są w stanie przesłonić licznych skandali z nim w roli głównej.

Gwoździem do trumny opinii na temat aktora, był bez wątpienia proces z jego byłą żoną Amber Heard, którymi przez ostatnie tygodnie żyły tabloidy i który aktor sromotnie przegrał. Podczas wzajemnego prania brudów w towarzystwie publiki, na światło dzienne wyszły nowe historie ujawniające mroczną stronę Johnny'ego.

Bożyszcze, narkoman czy król skandali?

Aktor miał swój ekranowy debiut na początku wczesnych lat 80., a jego pierwszą filmową rolą była postać Glena w „Koszmarze z ulicy Wiązów” - angaż w filmie załatwił mu kolega po fachu, Nicholas Cage. Nieraz ratował mu też skórę, gdy aktor, znany ze skłonności do używek, popadał w kłopoty finansowe.

Teraz jednak trudno poznać tego uśmiechniętego i - zdaje się - sympatycznego młodzieńca z „Cry Baby” czy „Edwarda Nożycorękiego”. Osoby, które współpracowały z Deppem, stanowczo zbyt często skarżyły się na jego zachowanie, by był to zwykły przypadek lub kwestia odmiennych zdań. Zostały mu wytoczone liczne procesy o mobbing oraz tworzenie szkodliwego środowiska pracy.

Przełomem - o ile można to tak nazwać - w karierze Deppa był głośny związek z modelką Kate Moss, o którym opowiedziała w wywiadzie dla Vanity Fair zatytułowanym „Seks, narkotyki i Johnny Depp”. Faktycznie, narkotyków było w tym związku dużo - tak dużo, że aktor zmienił całkowicie swój sposób grania postaci. Tę zmianę widać przede wszystkim w „Sekretnym oknie”, w którym wciela się w postać ekscentrycznego i nieco neurotycznego pisarza. Lub może wcale się nie wciela? Od tej pory Johnnym Deppem był w końcu już w każdym filmie.

Związek Kate Moss z Deppem nie był prosty. Aktor zostawił ją dla swojej pierwszej żony, Vanessy Paradis (z którą rozwiódł się w 2012 roku, by 3 lata później poślubić Amber Heard), przez co modelka cierpiała na ciężką depresję. Jak zeznała Heard, już podczas tego związku Deppowi zdarzało się używać przemocy fizycznej - w sądzie mówiła o tym, jak aktor zepchnął Moss ze schodów, gdy byli jeszcze razem.

Najgłośniejszym skandalem ostatnich lat (oprócz zdemolowania pokoju hotelowego z powodu ukrywającego się w nim pancernika, za co trafił do aresztu, przez co po raz pierwszy trafił na okładki tabloidów w 1994 roku) był jednak jego głośny proces z Amber Heard. Była żona oskarżyła go na łamach magazynu The Sun o przemoc fizyczną - on o to samo oskarżył ją, a następnie pozwał za użycie słowa wifebeater, czyli żonobijca. Proces przegrał.

Na jaw wyszły lata nadużyć, na które pozwalał sobie aktor. Przemoc fizyczna i psychiczna, nadużywanie alkoholu i narkotyków, a w końcu podanie ich własnej nastoletniej córce - tłumaczył się, że woli, by spróbowała narkotyków w domu, zamiast ukrywać się po kątach z towarem kiepskiej jakości - sprawiły, że z największego gwiazdora wszechczasów stał się prawdopodobnie jedną z najbardziej znienawidzonych przez kobiety postaci.

